En verano, alerta ante el juego online

¿Cómo avanza el Plan de Acción sobre Adicciones 2017-2020 que incorpora como prioridades el juego patológico y el uso compulsivo de las nuevas tecnologías?

Todo el tema de adicciones conductuales ha entrado en la nueva estrategia, no lo había hecho antes. Es importante ante la alarma social por la presencia de muchos locales de casas de juegos en calles de barrios populares y por la publicidad del juego “online”, que también está siendo muy abusiva.

¿Los padres saben que es un problema de salud la posible adicción de sus hijos a internet, al juego o al móvil?

La sociedad actualmente tiene muchísima más conciencia de lo que puede ser patológico cuando hablamos de adicciones conductuales. Se observa el tiempo que pasa un menor -también un adulto- con las redes, el ordenador o videojuegos y se ve lo que no es normal.

¿Es el verano una época peligrosa para “engancharse” al juego “online” u a otras adicciones a través de internet?

Tenemos más tiempo libre y los riesgos están en cuánto tiempo voy a pasar utilizando este tipo de recursos -nuevas tecnologías-, que son de utilidad. El problema es cuando lo llevo a unos límites que me perjudican. Hay que tener alertas. No aislarse y no descuidar otras áreas personales como el cuidado físico y personal, el familiar, social e intelectual.

Otro riesgo en verano es el tema del alcohol debido a más reuniones sociales y vida exterior. Las personas que ya tienen un abuso o las que no lo tienen encuentran más ocasiones para caer con los riesgos añadidos de los golpes de calor y de que se conduce más.