Memorias de cuando un fumigador en Canarias interfería en la carrera espacial

Los americanos eligieron el sur de Gran Canaria por su posición geográfica en el Atlántico, que lo convertía prácticamente en el primer punto con el que se podían comunicar sus naves tras despegar desde Cabo Cañaveral (Florida). Pero en los años sesenta allí no había corriente eléctrica, así que el responsable de los equipos de generación que garantizaban que todo funcionara bien y sin cortes no era un técnico de mantenimiento más. Era clave. Era Andrés.

"Me encontré allí a un conocido que me dijo: ¿Chacho, y a ti no te interesaría más trabajar con los americanos de la NASA, que están buscando técnicos? Yo le respondí que si pagaban bien...", relata casi 60 años después este mecánico reconvertido a especialista en plantas eléctricas por obra y gracia del servicio militar.

Mantenimiento adecuado

A este técnico canario se debe que, pasados los años, la Estación Espacial de Maspalomas siguiera con un mantenimiento adecuado cuando EE UU perdió interés por la carrera espacial y la NASA abandonó Gran Canaria. Y también que España pudiera recuperarla sin grandes problemas para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la Agencia Espacial Europea (ESA), según corroboran a Efe algunos de sus empleados más veteranos aún en servicio.

Sin embargo, a sus 83 años, Rodríguez no presume de ello, ni siguiera de la moneda conmemorativa acuñada con metal del módulo Eagle que transportó a Neil Armstrong a la Luna, que recibió en reconocimiento a su contribución a la misión Apolo XI. "Tengo otra", dice con una sonrisa. "Del Apolo VIII", precisa, en referencia a la nave que llevó por primera vez a un astronauta fuera de la órbita terrestre.

Su memoria se remonta a unos años atrás, a los pioneros del proyecto Mercury y, sobre todo, a John Glenn, el héroe que restauró el orgullo de Estados Unidos en una carrera espacial que entonces iba perdiendo por goleada contra la URSS (que había lanzado el primer satélite, el Sputnik, y había llevado por primera vez a un hombre al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin).

A Andrés Rodríguez no se le olvidan sus palabras: "Canary station. This is Friendship 7. All controls are OK", recita de memoria. "La fiesta que hicieron ese día los americanos con John Glenn fue terrible. Se celebró más que cuando Armstrong pisó la Luna".