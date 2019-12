Un canario en Oxford

En el año 1313, el Concilio de Zamora dio un paso decisivo para legitimar las exclusiones y prohibiciones contra los judíos: obligó a no hacer amistad, no conversar ni comer con ellos carne ni vino. Si durante los dos siglos anteriores se había vivido una etapa de paz relativa entre las tres grandes religiones en la península ibérica, desde comienzos del siglo XIV se entra en una dinámica de enfrentamiento que desencadena un largo periodo de guerras, alimentadas y generadoras de conflictos económicos y sociales. Lo ocurrido en esa época al sur de los Pirineos tiene enormes similitudes con lo que entonces sucedía en la Gran Bretaña; una dinámica excluyente de los judíos, primero, y de todo el que no simpatizaba con el régimen de turno después.

A definir y comparar esas dinámicas reunidas bajo el mando de tribunales inquisitoriales en la Inglaterra y Castilla y León medievales dedica sus esfuerzos Eduardo Benítez-Inglott y Ballesteros, el único canario que cursa actualmente estudios de Doctorado en la exigente Universidad de Oxford, en una investigación interdisciplinar supervisada por el hispanista John H. Edwards. Aunque la referencia histórica parezca lejana, la investigación en curso tiene una profunda carga de actualidad y aborda dilemas políticos y sociales que aún están pendientes de superación en las sociedades contemporáneas.

Al explicar estas conexiones es cuando Eduardo se desborda; la pasión con la que describe las repercusiones de su trabajo para el mundo en que le ha tocado vivir devuelve la esperanza en la juventud.