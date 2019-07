‘Gateway’, una lanzadera en la Luna para la exploración espacial

Es un banco de pruebas perfecto a nivel científico y tecnológico, del que Estados Unidos, impulsor del proyecto, quiere lanzar su primer componente en 2022. Su siguiente hito llegará en 2024, cuando sus primeros módulos permitan de nuevo a un hombre, y por primera vez a una mujer, volver a poner pie en la superficie lunar.

Sus participantes confían en que la estación que, según la agencia espacial estadounidense NASA orbitará la Luna durante 15 años, esté completamente finalizada para 2028.

La NASA sostiene que Gateway estimulará el desarrollo de tecnologías avanzadas, expandirá la economía espacial y posibilitará que los humanos se sigan aprovechando de los beneficios de los descubrimientos espaciales.

Pero su importancia no es solamente científica: a diferencia del programa estadounidense Apolo hace cincuenta años, esta nueva iniciativa será fruto de la colaboración internacional.

Como recalca Wörner, «tiene una dimensión política. En la EEI tenemos diferentes naciones trabajando juntas aunque haya conflictos en la Tierra, y Gateway puede desempeñar el mismo rol en el futuro».

Su presupuesto todavía no está cerrado: «Nadie tiene una idea de cuánto costará, pero no será una cantidad pequeña. Estamos hablando de cientos o de miles de millones de dólares», añade el representante europeo. Gateway, en la que colaborarán empresas privadas, no sustituirá a la Estación Espacial Internacional, a la que se le calcula una vida útil hasta 2030. No obstante, cuenta de momento con el apoyo de sus mismos socios: la agencia estadounidense NASA, la europea ESA, la japonesa JAXA, la rusa Roscosmos y la canadiense CSA.

La CSA fue la primera en anunciar oficialmente, el pasado 28 de febrero, su colaboración con el proyecto promovido por Estados Unidos, y la contribución de la ESA se cerrará este próximo noviembre en el Consejo que reunirá en Sevilla (España) a los ministros europeos del ramo.