«Al ver el primer beso gay en la tele, supe lo que quería hacer»

El patrocinio de Ángel Díaz Tattoo presenta 'En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo', con un diseño propio y de Néstor Santana.

–Preséntese ante el público del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria...

–Tengo 26 años de edad.

–¿Qué le motivó a presentarse a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024?

–Llevo en la gala drag participando 10 años, los primeros 5 como bailarín, y este es mi cuarto año como drag. Forma parte de mi vida, y espero durar muchos años más.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional?

–Cuando un artista se presenta a la gala drag, durante meses deja de ser uno mismo para involucrarse al máximo en este proyecto. Mi fin para este año es poder disfrutar al máximo con mi equipo y mis compañeros, pero, sobre todo, adquirir más profesionalidad como artista y más madurez como artista y como persona.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Se parecen en que tanto mi personaje como yo estamos un poco locos, nos gusta marcar la diferencia allá donde vamos. Y en lo que me distingo es que con Yéremy no soy tan estrafalario como lo soy cuando me transformo en Hefesto.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–La de 2003, cuando ganó Salamandra, pero la que me marcó fue la 2006, cuando Drag Kio y Kiomara concursaron juntos y vi el primer beso gay en televisión. Sin ninguna duda, desde ese momento supe qué es lo que quería hacer y ser.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Que admiraba a cada uno de ellos, y sabía que algún día iba a estar ahí.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–¡Todo! Nací para esto, nací para maquillarme, para investigar, para crear, para ser drag. Me paso siendo Hefesto todas las semanas y meses del año.

–¿Cuál es su drag referente?

–Todo el que tiene personalidad propia: Vulcano, Sethlas, Seregon, Asharik, Crisalidrag… ser drag es algo tan personal que tiene que nacer de ti mismo. Por eso, animo a la nueva cantera drag a que investiguen sobre sí mismos, recuerden que siempre es mejor ser único que el mejor.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Desde agosto, el proceso ha sido lento, pero muy tranquilo.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

–Mi show habla sobre la avaricia, tanto eres, tanto vales. Aún así, es un show muy divertido. ¡Esto es carnaval!

–¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para mejorarla?

–Confío mucho en el trabajo de la nueva productora, así que ya veremos.

–¿De qué iría disfrazado a un mogollón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin un atuendo drag? ¿Y por qué?

–(Risas) Hago tanto drag que no podría pasar desapercibido en un mogollón, así que todo aquello que me ayude a llamar la atención siempre es buena idea.

–No entiende el carnaval de Las Palmas de Gran Canaeria sin...

–¡Sin maquillaje, ilusión, y purpurina!