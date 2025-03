Talento y pasión en el Festival Coreográfico del Carnaval Internacional de Maspalomas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:25 Comenta Compartir

El Festival Coreográfico del Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 se convirtió en un auténtico escaparate de talento local, con la participación de numerosos grupos de baile y academias que pusieron en valor el esfuerzo y la creatividad artística del municipio.

El evento, celebrado el martes 25 de marzo en el escenario del Centro Comercial Yumbo, reunió a un entusiasta público que disfrutó de 25 actuaciones, donde el baile, la música y la expresión corporal fueron protagonistas indiscutibles.

Ampliar Público observando el espectáculo Gaumet Florido

La concejala de Turismo, Eventos y Festejos, Yilenia Vega, destacó la importancia de esta gala como plataforma para los jóvenes artistas: «Queremos seguir potenciando esa parte artística que está relacionada con el Carnaval porque, además, sabemos que hace mucha ilusión a las niñas y niños», afirmó.

Un escenario de ritmo y color

El periodista y comunicador Adolfo Rodríguez fue el encargado de conducir la gala, aportando carisma y dinamismo a una velada que arrancó con la actuación del ballet de Dunia Morales y su pieza «Un poco loco». Más tarde, este mismo grupo presentó las coreografías «Confident» y «México», que puso el broche final al festival.

La Academia de Danza de Emily Domínguez aportó su energía con las propuestas «Bang Bang», «What You Came For», «Pound the Alarm» y «Little Party». Domínguez expresó su satisfacción por poder mostrar el trabajo de sus alumnos: «Nos hace mucha ilusión porque proyectamos el esfuerzo desarrollado en los últimos meses y puede ser visto por todos los familiares».

Ampliar Uno de los grupos realizando la performance Gaumet Florido

Por su parte, el club de patinaje artístico Maspalomas sorprendió con sus actuaciones «Down» y «Zumba», integrando la danza con el patinaje sobre ruedas.

Otros grupos también brillaron

La Escuela de Danza Carmen Cabrera, con casi dos décadas de participación en el carnaval de Maspalomas, presentó los espectáculos «Dolls», «Vogue» y «Up the Música». La propia Carmen Cabrera destacó la evolución de su escuela, que actualmente cuenta con 71 alumnos de entre 6 y 13 años, y celebró los 78 logros obtenidos en competiciones el año pasado.

Otros grupos que brillaron en la gala fueron Nahia Dance, con coreografías como «Mini Atletas», «Los Maharajás del Ritmo», «NahiaDanceTeam Corazoncito» o «Heels Unholy»; Nerecumbé de Nerea Alconada, con «Que Les Den Candela»; y la AAVV Famara de Aldea Blanca, que presentó «La Reina».

Ampliar Uno de los grupos realizando la performance Gaumet Florido

Las acrobacias también tuvieron su espacio con la espectacular actuación de Los Kids de Levi & Estrella, que sorprendieron al público con su destreza y dominio del escenario.

El Carnaval Internacional de Maspalomas, que este año celebra su 51º aniversario, continúa demostrando que es una fiesta donde el talento local tiene un papel protagonista. La cantera de artistas del municipio sigue creciendo, consolidando a Maspalomas como un referente del baile, la música y la creatividad en el sur de Gran Canaria.