«Un sueño personal, una ilusión desde niña». Eso es lo que buscaba Sarina Hernández Suárez, de 34 años, cuando decidió presentarse como candidata a reina de carnaval. Pero hacerse con la corona y, encima, en Maspalomas, donde se crio y viven sus padres, es un motivo de felicidad. Así lo confiesa la joven que el sábado fue elegida reina del carnaval sureño entre otras seis candidatas y que, además, lo consiguió en su doble condición de patrocinadora, porque Sarina es médica y dueña de la empresa que ella fundó en 2022 y que patrocinó su diseño, Clínicas Doctora Hernández, de medicina estética y radicada en Telde.

Se nota que lo vive. «Desde niña me he confeccionado mis propios disfraces; siempre lo digo, el carnaval es la fiesta que más me conecta con el orgullo de ser canaria». Particularmente en Maspalomas, donde, confiesa, aún se le pone la piel de gallina al ver «con qué ojos nos miran los turistas».

Quizás por esa vinculación personal con la fiesta se entiende que Sarina diga que ella ya se sentía ganadora por haber disfrutado de todo lo que no se ve del carnaval. Esas bambalinas las ha conocido como candidata y como patrocinadora, lo que le ha permitido «vivir todo el proceso de cero a cien, desde pegar la primera piedra o la primera pluma» hasta su finalización.

«Mi diseñador (se refiere a Aythami Rodríguez) me lo decía mucho: 'Nunca tuve una candidata que me ayudara tanto'». Y le reportó otro aprendizaje. «Que lo que vemos es solo la punta del iceberg; haberlo vivido desde esta perspectiva me ha hecho valorar muchísimo más lo que lleva detrás el carnaval». Sarina lo tiene claro. «En Maspalomas me sentí doblemente coronada, ya lo estaba de manera emocional, luego fui coronada físicamente», subraya.

Lanzados a la aventura, Sarina apostó doble, todo por primera vez y todo este año, aprovechando que se halla en «un buen momento a nivel personal y profesional». Primero lo intentó en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en cuya gala quedó tercera dama, y luego hizo lo propio en Maspalomas, donde sí se llevó, felizmente, la corona.

Entre uno y otro concurso hicieron pequeños cambios en la fantasía, aunque sin perder la esencia, los colores con los que ella más se siente identificada, el verde, el dorado y el blanco, que representan también los colores corporativos de la clínica. «A mí el verde siempre me ha gustado porque representa calma, esperanza; el dorado, en sus matices, significa elegancia, y el blanco, transparencia y pulcritud; por eso yo me sentía integrada en la fantasía desde que nos presentamos en Las Palmas».

A la gala de Maspalomas llevaron el mismo diseño, pero sin las esculturas que lució en la capital por delante y por detrás del traje. Además, el diseñador optó por cambiarle al completo su tocado, su vestuario y su calzado y le pusieron otro nombre a la fantasía, 'El resurgir de Mawú'. «En Maspalomas salí vestida de blanco, que al final destacó y gustó muchísimo al público; de hecho, no hemos parado de recibir mensajes diciéndonos que les gustó más como fui en Maspalomas que en Las Palmas de Gran Canaria».

Tanta implicación le ayudó también a vivir el momento de su desfile en el escenario con mucha tranquilidad. «No quería que los nervios me jugaran una mala pasada, porque ya de Las Palmas venía aprendida y sabía que esos tres minutos se me iban a pasar volando; me dije, vamos a disfrutarlo, que, entre comillas, juego en casa».

Y cuando escuchó que la eligieron reina, lo primero que se le vino a la mente fue su familia, sus amigos, el equipo que participó en la fantasía, sus pacientes y, sobre todo, dos personas que ya no están y a las que le dedicó su actuación, dos de sus tíos, Jesús Suárez Pérez, que murió hace unos días, y Felita Suárez Pérez, el año pasado. El premio también tiene dueño. Lo donará a la Fundación Alejandro Da Silva, dedicada a la lucha contra el cáncer. Sarina recuerda así a un hermano, que falleció en el 89, y a lo que supuso la fundación para sus padres.