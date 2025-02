«Quería simular a las antiguas reinas»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025 | Actualizado 11/02/2025 00:06h. Comenta Compartir

Cuando la noche del domingo sonó en el parque de Santa Catalina el nombre del ganador del primer concurso del carnaval de 'Los Juegos Olímpico', el de disfraces adultos en la categoría individual, el público carnavalero se dio cuenta al instante de que no se trataba de un concursante más, sino de una persona que ya tenía un puesto de honor en la historia de la fiesta de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que Isidro Javier Pérez Mateo, primera medalla de oro que se otorga en esta edición de 2025, no es otro que el alter ego de Drag Vulcano, triunfador en la gala drag queen capitalina de 2022.

«La verdad es que desde hace bastantes años tenía ganas de presentarme al concurso de disfraces, pero la gala drag absorbía demasiado y no tenía el tiempo de preparar un buen vestuario para estar a la altura y el nivel del concurso», dice sobre la motivación de presentarse a un concurso al que aspiraban seis participantes y con el que se ha inaugurado el podio de una cita carnavalera que, tras algunos vaivenes, ha regresado a Santa Catalina.

Señala que por fin este año se dieron las circunstancias propicias para cumplir esa aspiración, pues tenía claro que si concursaba iría «a por todas». Por eso «ahora que he descansado un par de añitos de presentarme a la gala drag, después de ganar la de 2022, pues dije que ya tocaba y que era mi año de presentarme».

Así lo hizo y el resultado no puedo ser mejor, ya que se hizo con ese primer premio con un vestuario ideado por él y que reconoce pudo materializar gracias a la ayuda que le prestaron su pareja y su madre. Pero también la de su amigo Daniel Rivero, con el que creó el vestido que ganó la pasada edición de la gala gran dama de Las Palmas de Gran Canaria y junto al que repite, en este 2025, como responsables del diseño que va a representar al Distrito Ciudad Alta y que defenderá Conchi Rivero Barrera.

Respecto a la fantasía 'Al pan, pan. Y al vino… ¡Fiesta para los vecinos!' con la que se impuso en el concurso de disfraces adultos, apunta que comenzó a confeccionarse «en noviembre, poquito a poco», y que tras un paréntesis por las fiestas navideñas, se retomó con fuerza «en enero».

Ampliar Drag Vulcano en la gala de 2022 en la que se erigió como ganador. Arcadio Suárez

Comenta que su idea era «simular a las antiguas reinas del carnaval, con ese esplendor que lucían los trajes bordados y vivir esa experiencia, aunque fuera más a lo drag», porque «al final uno barre para casa» y «lo que hay que mostrar es la mejor versión de uno y si mi mejor versión es haciendo el drag y creando trajes grandes, pues eso es lo que voy a lucir».

Añade que rendir este homenaje a esas primeras reinas no es más que su forma de expresar su pasión por una fiesta que le apasiona. «Desde pequeño he sido fanático de la reina y del carnaval en general, en todas sus categorías, y si podía tener la oportunidad de lucir un traje así en un concurso de estas dimensiones, que además no tenía límites de medidas, pues iba a ir para adelantes», confiesa.

Señala que estar en el Parque en un concurso como el de disfraces es algo diferente a hacerlo en la gala drag, porque al ser un certamen «más tranquilo, el público no está tan enérgico en comparación con la gala drag».

Pero dice que «aún así no me puedo quejar de los aplausos que he recibido y de la ovación que me dieron. También creo que porque me conocen como drag y eso arrastra», expone.

Respecto a esa faceta como drag, afirma que no ha colgado las plataformas. «Sigo trabajando como drag y no descarto volver a presentarme algún año porque esa gala me encanta y la disfruto muchísimo».

Pero no acaba de deshojar la margarita. «No sé si me presentaré o nunca volveré a presentarme, como me fui con tan buen sabor de boca, a lo mejor prefiero quedarme así o a lo mejor me apetece volver. Ya veremos», dice dejando las puertas abiertas por si aparece «un buen patrocinar que nos ayude económicamente, porque la gala drag es una gran gasto».

Por último, señala que le gusta disfrutar la fiesta como a cualquier carnavalero pero que le aguardan días de mucho trabajo para culminar el traje que va a presentar en el certamen de la gran dama que se va a celebrar el próximo domingo 23 de febrero. «Veré el carnaval por la tele, al lado de la pistola de silicona», dice con humor.

Finalmente, apuntar que a Isidro Javier Pérez Mateo le acompañaron en el podio del concurso de disfraces, en el apartado individual, Vicente Boned Rivas, que logró el segundo premio con el disfraz 'Y ahora sí. ¡Que empiecen los Juegos Olímpicos!'; y Silvia Arbelo González, que se hizo con el tercer puesto con 'La llama de la victoria'.

Por su parte, de entre los 10 grupos que participaron en esa categoría del certamen, Uniks ganó en interpretación y vestuario por 'A golpe de purpurina, volvemos a Santa Catalina'.