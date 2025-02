«Mi objetivo es crear conciencia ya que la gala es una gran plataforma»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 23:51 Comenta Compartir

Defiende la reivindicación desde la pasarela.

–¿Qué le motivó a presentarse este año?

–Fue una decisión tomada un poco a lo loco, entre risas y bromas , pero se convirtió en un objetivo potente para darle mas visibilidad a lo que mi personaje como Encarna Vals lleva a cabo desde hace 7 años ya que la gala drag es una gran plataforma.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–En cuanto a lo personal, no cambia mucho porque llevo un mensaje claro; y en cuanto a lo profesional, no me lo he planteado ya que mi objetivo es crear conciencia.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–No hay tanta diferencia, porque realmente soy yo mismo pero sin filtros.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–La primera gala la recuerdo muy ligeramente porque era un chiquillo, pero nunca se me ha borrado la imagen de Heaven con esas plataformas enormes sin tacón que me impactaron..., siempre me preguntaba como podría ser que caminara.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

– Ya he sido drag. En su momento desde el 2005 al 2013 fui drag Yeurem. Mi vínculo con el carnaval me llevó a querer ser parte del colectivo drag por la libertad creativa:se puede llevar a cabo todo aquello que seas capaz de imaginar y ser quien quieras ser

–¿Cuáles son sus referentes drags?

–Tengo varios: Kimba Ébola, Yshia Taisma, Mandrágora y Asharik. En mi opinión son drags que han llevado una historia bien contada, con inicio , desarrollo y final, con un punto cómico y hasta ácido.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Empecé en octubre, pero el 5 de enero mis diseñadores tomaron la decisión unilateral de no llevar a cabo el proyecto, lo que me causó un gran bajón. Y cuando toda mi familia carnavalera se enteró de lo ocurrido, se armó un gran despliegue, y comencé a preparar todo con nuevos diseñadores desde el 10 de enero.

–¿Puede detallar su puesta en escena?

– Música 'made in Spain'. Mi puesta en escena es de total actualidad, es el pan nuestro de cada día en el entorno del carnaval.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

-Aumentaría el numero de finalistas, proclamaría al ganador y su corte embajadores de la ciudad durante el año de reinado, no que solo quede en una noche mágica. Y quitaría algún artista invitado o espacios publicitarios para dar cabida a quienes trabajan sus espectáculos durante meses.

–No entiende el carnaval sin...

–El carnaval de calle.