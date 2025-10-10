Los Melindrosos en La Naval: Las penas se quitan cantando

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 23:01 | Actualizado 23:09h. Comenta Compartir

Una constelación de viejos y actuales integrantes de Los Melindrosos se juntaron la noche de este viernes para cumplir, casi van ya dos décadas, con la tradicional actuación previa al Chapuzón de las Fiestas de La Naval. La semana más dura, la que anunciaron su renuncia al concurso del próximo carnaval, la afilarmónica convocó a más de 60 componentes de todas sus épocas para este simbólico 'hasta la próxima'.

Para Félix Aguilera, secretario en funciones de la agrupación, esto demuestra que aquello que cantan en su despedida de «soy Melindroso y Melindroso moriré» no es una frase hecha.

Aguilera no podía contener su emoción los días previos. Se sabe que el futuro es difuso tras tener que renunciar a participar en la fiesta tras tres décadas consecutivas en los escenarios. Pero percibe algo más poderoso que eso. «Cuando tuvimos la idea de convocar en esta ocasión a murgueros de diferentes etapas no esperábamos que respondieran tantos. Nos vimos en principio con un grupo de WhatsApp con 100 personas, aunque todos no pudieron venir. Fue realmente especial reencontrarnos con personas a las que podía hacer unos 12 años que no veía. Y sentir que aunque en algunos casos ahora estén en otras murgas ellos saben que Los Melindrosos son su familia», explica.

Días difíciles

Aunque reconoce que están pasando días amargos no renuncian a regresar en 2027. «Nadie tiene una bolita mágica. Pero en cierto modo parece que algo está surgiendo con esta actuación en La Naval, gente que nos cuenta que se está animando a reencontrarse con la murga y volver. Ojalá», señala.

Los Melindrosos cumplieron y cantaron sus tradicionales estrofas previas al baño en su particular esquina a la altura del Real Club Victoria.

