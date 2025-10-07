El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde el canto de Los Melindrosos

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 17:34 Comenta Compartir

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no podrá contar en la edición en la que celebra su medio siglo de vida con Los Melindrosos, histórica afilarmónica de Copherfam que días atrás anunció que no estará en las calles en febrero de 2026.

Este es un duro palo para la fiesta capitalina, que pierde –al menos por un año– a una de sus murgas históricas, la más veterana de la ciudad tras Los Chancletas. Los Melindrosos han atravesado periodos duros en los últimos años, con proyectos que no terminaron de cuajar y que les han alejado de la final murguera en los últimos tiempos.

Pero solo la mención de su nombre merece respeto en la familia carnavalera. Presentes durante 30 años, desde su estreno en 1996 en la última final que se celebró en el Estadio Insular, siempre han sido una agrupación de la que el resto de grupos ha hablado en términos de buen hacer y compañerismo.

Además, durante el cambio de siglo se consolidaron pasando de murga fresca y novedosa a trasatántico del concurso. La llegada de Míchel Montelongo a la dirección musical pronto dio resultados con un tercer premio de interpretación en 2001. Apenas unos años después se convirtieron en un rival invencible, consiguiendo imponerse en las finales consecutivas de 2004, 2005 y 2006, renunciando a la contraprestación de ser afilarmónica para poder seguir participando en el concurso. Un segundo en 2007 y un tercero en 2010 completan su palmares.

«Aunque este año no subamos al escenario del concurso, la esencia de Melindrosos seguirá viva. Volveremos a encontrarnos en las calles, en las murgas, en los recuerdos que hemos construido juntos. No es un adiós sino un hasta pronto», exponían en el comunicado con el que abren paréntesis a aquel proyecto que nació en 1995 y que fundaron antiguos miembros de murgas desaparecidas como Los Entrometidos o Los Arrentrancos Puntillosos.

Los Melindrosos insisten en su nota que esperan regresar con fuerza aunque este año no hayan podido armar el proyecto que esperaban para participar en el aniversario de la fiesta.

Las bajas del aniversario

La ausencia de Los Melindrosos altera la previsión del concurso de 2026, que tal y como fue anunciado por la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria aumentará sus días hasta cuatro fases, en lugar de las tres ya tradicionales en tiempos recientes.

A lo largo de 50 años han desaparecido infinidad de grupos, entre ellos muchos ganadores del concurso: Guanches Picapiedra, Rockefeller, Totororas, Marchosos o Hijos de Caín son algunos de los nombres que habrá que recodar durante los días del aniversario con la nostalgia de los que fueron partes de aquellos tiempos más humildes en los que primaba el ingenio y faltaba boato. Héroes de un tiempo desaparecido.