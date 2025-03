Medina: «Algunos de los vecinos que se rebelan luego están disfrutando del carnaval»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de marzo 2025, 13:09 Comenta Compartir

La concejala responsable del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, defendió el derecho de los vecinos a denunciar los actos de la fiesta antes de matizar que luego algunos disfrutan del programa de las carnestolendas. «Algunos de los vecinos que se han rebelado, están en las reuniones para ir a las carrozas, en la fiesta de la gala de la reina, del drag y están disfrutando de los grandes conciertos que se celebran en diferentes puntos de la ciudad, pero que no me los pongan en la puerta de mi casa», expuso en la comisión de Organización del Ayuntamiento que se celebró en la mañana de este martes.

La edila, quien insistió en el «respeto absoluto a las decisiones que adopten los vecinos, las denuncias y las quejas», advirtió del «daño que se va a hacer al empleo y a la industria del carnaval». Y recordó que la inversión que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace en el carnaval, de unos 5,5 millones de euros, tiene un retorno económico de unos 40 millones de euros, según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los vecinos de las zonas Santa Catalina, Puerto y La Isleta que han denunciado este año la celebración de los carnavales junto a sus casas han aclarado que no se oponen a la fiesta, pero sí reclaman que se celebre en un lugar que no afecte a sus derechos fundamentales, en concreto a la vida y la integridad física y moral, a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad personal y familiar y a la salud. Por eso, han presentado dos reclamaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no han sido respondidas hasta el momento.

Diálogo con los vecinos

Medina defendió que ha habido diálogo con los vecinos y aseguró que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se improvisa, sino que es fruto de muchos meses de trabajo. «Por asistencia de público, por tranquilidad, por serenidad, por conciertos... están siendo de verdad unos carnavales de Olimpiada de asistencia, participación y sobre todo, comportamiento de seriedad y cumplimiento dentro de cada una de las medidas que nos hemos dado a través de cada uno de los planes de seguridad y de autoprotección», resumió, «y, por supuesto, con el cumplimiento de aquello que nos obliga, que es un acuerdo judicial (el que permite la celebración de los carnavales diurnos en Santa Catalina pero no los mogollones) y de ahí también señalar, durante el mes de febrero, las reuniones que se ha mantenido con diferentes colectivos y con vecinos, explicándoles cuál iba a ser la colocación, no solamente de la música, de los chiringuitos, de los diferentes escenarios».

Desde la oposición, en cambio, se tiene la sensación de que el carnaval actual ha sido el fruto de la falta de planificación. «Nuestra crítica viene por la improvisación que se sigue dando en el carnaval», explicó el concejal del PP Ignacio García Marina, quien mostró su temor a que el adelanto en una hora la salida de las carrozas vaya a propiciar una cabalgata exprés como la que se produjo en 2022. «No nos apetece cubrir una maratón olímpica este sábado», le espetó.

El edil del Partido Popular recriminó al grupo de gobierno que no haya sido capaz de buscar un nuevo emplazamiento para el carnaval que no afecte a los vecinos.

Por su parte, el concejal de Vox, Rafael de Juan Miñón, responsabilizó a Inmaculada Medina de los problemas con los vecinos. «No podemos seguir la senda de la judicialización porque afea la imagen del carnaval como fiesta de interés turístico internacional», le dijo, «creemos que ha faltado diálogo en el carnaval de 2025, que es el carnaval de la improvisación».

En su opinión, «los vecinos no tienen que soportar contaminación acústica y lumínica, vómitos, orines y peleas delante de sus casas mientras dure la fiesta».

Esto provocó una reacción fulminante de Inmaculada Medina contra el representante de Vox, al que le dijo que su mejor manera de apoyar el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es «estando callado».

La concejala de Carnaval insistió en la predisposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a sentarse con los vecinos y tratar de llegar a soluciones consensuadas. Y lamentó que desde la oposición no se haga ni una aportación sobre posibles emplazamientos del carnaval que no afecten a algún vecino, ni que no se critique la imposición de una tasa a las carrozas que participan en la cabalgata del carnaval de San Bartolomé de Tirajana.

