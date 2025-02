«De mayor me gustaría ser profesora»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de febrero 2025, 14:24 Comenta Compartir

A sus siete años Ainhoa Zurita Ortega puede presumir de sumar dos participaciones consecutivas en el concurso en el que se elige el trono infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una cita en la que este sábado, 15 de febrero, se proclamó ganadora de la fiesta de Los Juegos Olímpicos gracias al diseño de Santi Castro, 'Realmente pomposa'.

Un creador al que precisamente conoció en la gala de la pasada edición de la fiesta pues la pequeña «hizo mucha amistad con la niña que él presentaba ese año», explica Noelia Ortega, la orgullosa madre.

Por eso, cuando desde Piscinas Zurita, la empresa del padre de Ainhoa le propusieron realizar un vestido para que la pequeña participara en la gala de este 2025, aceptó de buen agrado.

Ese acuerdo obligo a la candidata y a su madre a realizar al menos dos viajes a Tenerife, donde el creador de la fantasía tienen su taller para las pruebas pertinentes. Eso sí, el resultado fue una sorpresa que se mantuvo hasta el final para todos, incluida la familia. Pues solo Ainhoa y el equipo del diseñador tuvieron acceso a la fantasía y mantuvieron el secreto a buen recaudo.

Un trabajo que ha dado sus frutos y en el que la candidata confiaba, ya que dice que cuando sobre el escenario la nombraron como nueva reina infantil de carnaval «lo esperaba».

Ainhoa confiesa que «el vestido pesaba» pero «yo lo llevaba bien». Y es que esta alumna de primero de Primaria del colegio La Zafra, en Vecindario, se confiesa muy carnavalera, algo que ha vivido en casa. Y avanza que este año tiene previsto disfrazarse «de Frozen».

Su madre dice que es lo que ahora están viviendo «es una experiencia estupenda que la recomiendo, si es que te gusta el carnaval», pues sabe que el lograr este cetro conlleva muchos compromisos, como el de atender a los medios de comunicación.

Algo que le impidió este lunes acudir a clase y recibir en personas las muchas felicitaciones que ha recibido, vía whatsap, de unos compañeros que ya le había trasladado sus ánimos previamente y que incluso trataron de sonsacarle algo sobre la fantasía que iba a lucir.

Sin embargo la benjamina de las reinas del carnaval capitalino no soltó prenda hasta el momento de defender el vestido en el concurso sobre unas tablas a las que está más que acostumbrada pese a su corta edad, pues estudia ballet desde los cinco años y teatro.

Ainhoa dice que le gusta mucho el carnaval y no descarta presentarse a la reina adulta cuando al edad se lo permita. Pero sabe que ahora lo más importante es el estudiar para llegar a ser lo que quiere. «De mayor me gustaría ser profesora y como ahora las profesoras me enseñan a mí, yo quiero enseñar a otros niños».

Se reconoce una buena estudiante y dice que su asignatura favorita es «lengua» y que le gusta «leer», casi tanto como bailar y dibujar.

Ainhoa dice que esto de ser reina la hace sentirse «muy contenta» y dice que en el concurso se lo pasó muy bien y sus compañeras la felicitaron.

