El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene a su primera reina: la niña Ainhoa Zurita

Sábado, 15 de febrero 2025

El medallero del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acaba de estrenarse. La niña Ainhoa Zurita es la primera reina de las carnestolendas capitalinas. Su fantasía Realmente Pomposa convenció a un jurado que lo tuvo difícil a la hora de decidir por la calidad de todos los vestidos.

Con el patrocinio de Piscinas Zurita y un diseño de Santi Castro, la pequeña Ainhoa luce ya la medalla de oro de unas fiestas que este domingo ha celebrado su primer concurso en un parque de Santa Catalina abarrotado.

Este primer podio lo completan Valeria Cabrera, que lució la fantasía ¡Ni muerta! Al carnaval olímpico no vas de esta manera, de Griselda Guardia, con el patrocinio del centro comercial La Ballena; la niña Yamiley Encinoso , que vistió Preparados, listos que comiencen los juegos ¡Chacha! Esperen que faltaba yo... Yas casi no llego, diseñado por Masbe Creaciones, con el patrocinio de Grupo Newport; Leire Portocarrero, que participó con la fantasía Por el cielo de Gran Canaria volé y de su carnaval me enamoré, de Ana Isabel Portocarrero, patrocinada por el Cabildo de La Palma, Hola El Paso, Los Llanos de Aridane y Molinete Sound; y por último Suhayla Lisbey, en representación de Capross 2004, con un diseño de Kevin Rodríguez y la fantasía Muchacha, ¿A quién le amarga un dulce?