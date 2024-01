La Reina del Trono Infantil de los 'Carnavales del Mundo' transmite tres valores muy típicos de las carnestolendas: ilusión, pasión y alegría. Liah Guardia Suárez, que con su fantasía '¡Mi Niño, mete la cuchara en tu plato!' conquistó el pasado sábado el escenario del Puerto de La Luz, se mostró, como es lógico, muy contenta por haber ganado por segunda vez un concurso de esta índole, tras conquistar el pasado marzo el Trono Infantil del Carnaval de Maspalomas 2023. «Me hacía mucha ilusión, estoy feliz y tranquila porque me encanta ganar».

No obstante, para Liah esta victoria llega como algo inesperado, al pensar que iba a tener que conformar con quedar primera dama. «Pensé que había gente que me iba a superar. Estaban muy animadas y yo muy tímida», dijo con una inocencia propia en gente de su edad.

Sobre por qué su fantasía gira en torno a la gastronomía, Liah confesó que le encanta hacer de cocinera, algo que le comunicó a la diseñadora de la fantasía, su tía, Griselda Guardia ́Gómez, que en representación de Dihova Distribuciones Hoteleras Valido centró la temática alrededor del potaje de berros, el plato de cuchara más típico de las islas. Los padres de Liah confiesan que se decantó por ese plato en particular porque «el único potaje que se come es el de berros y solo si está hecho puré».

Cober

Los padres de Liah resaltaron que la joven de 8 años y residente en Telde también es en parte diseñadora de su propia fantasía. Todos los días después de hacer los deberes del colegio, Liah cogía la pistola de silicona y se ponía codo con codo con su tía para elaborar el traje que ella quería. «Hice la cuchara, la silicona, el colador, las manoplas y coloqué los diamantes de la tetera».

Noticia relacionada Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El trono infantil es para Liah Guardia Suárez David Ojeda

Turno de otros

Sobre si defenderá su reinado en la edición 2025, Liah cree que es hora de dar paso a otros niños y niñas que puedan experimentar la sensación de ser los reyes o reinas del Trono Infantil. «No me presentaré otra vez, he sido reina en el sur, ahora en Las Palmas, me gustaría que los demás también tengan la oportunidad de tener esta corona. La pequeña también habló de los apoyos de sus amigos del colegio, quienes le desearon mucha suerte y le expresaron a través del móvil de su madre: «Lo has hecho súper bien, sabíamos que ibas a ganar».

Liah cierra así su capítulo como candidata al trono infantil, pero no descarta la posibilidad de presentarse a reina del carnaval desde que tenga la edad.