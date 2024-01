«Me encanta que el público se lo pase tan bien como yo»

Tiene el patrocinio de S3Fit Las Reyes para presentar 'Es más fácil saltarme que rodearme #fresquita', con un diseño de S.L. y Josep López.

–Preséntese ante el público del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024...

–Soy fisioterapeuta desde hace 9 años y drag desde hace casi 7. Mi drag se caracteriza por la diversión y el humor, aunque soy bastante versátil. Me encanta poner a todo el público de pie y que se lo pasen tan bien como yo lo hago sobre el escenario.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag queen de los carnavales?

–Me presenté en 2019, 2020 y 2022, y el año pasado decidí tomarme un descanso. Ahora vuelvo con muchas ganas. Se viene una evolución bastante considerable de mi personaje y de mi espectáculo.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Sinceramente, recuperar toda la inversión, que no ha sido poca y, sobre todo, sentirme realizado con el trabajo que mi equipo y yo hemos desarrollado este año. A nivel profesional espero que se me conozca mucho más allá y me lluevan contrataciones por productoras y eventos.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Se parecen mucho en el sentido del humor. La diferencia es la seguridad de Lemnos una vez que se sube en las plataformas, se maquilla y se viste. No hay persona que pueda tumbar su autoestima. A diferencia de Brian que es algo más inseguro y con más miedos.

–¿Cuál es la primera gala drag queen que recuerda del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–La de 2003, cuando ganó Drag Salamandra. Me impactó mucho ver su vestimenta y la forma en la que se movía.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

–La capacidad de transformarnos y ser otros, el playback, el baile... Sin duda el drag es cóctel molotov de todas las disciplinas artísticas y puedes llevarlo tan lejos como tu imaginación requiera.

–¿Cuál es su drag queen referente y por qué?

–Vulcano, Sethlas, La Tullida, Múlciber… Todos me echaron una mano cuando no era nadie en este mundo y no sabía a dónde ir. Siempre les estaré agradecido por lo que me han aportado y siguen aportando. Los admiro muchísimo.

–¿Cuánto lleva preparando el espectáculo que presenta al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2024?

–Desde 2023, cuando viajamos a Turquía a comprar el material del vestuario.

–¿Puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena en la gala drag queen?

–Todos van a saberse las canciones y van a poder cantarlas, bailarlas y disfrutarlas. No escucharán el punchinpun común de una gala drag. Al final hay que darle un toque «fresco» a la gala (risas).

–¿Qué cambiaría de la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria?

–Quitaría tanta presencia de cantantes, al final los protagonistas somos nosotros, y la gente agota las entradas para vernos. Añadiría una mejor producción y realización del espectáculo.

-¿De qué iría disfrazado a un mogollón de los carnavales?

–Iría de Harry Potter o de superhéroe.

–No entiende el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin...

–Sin mis compañeros. A pesar de ser competencia, el compartir todo esto juntos nos enriquece.