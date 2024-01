«Mi drag hace que, en muchas ocasiones, sea una persona realizada»

Patrocinado por Divinity, Cheyenne's Yumbo y Miss Fotogenia Islas Canarias, presenta el espectáculo 'Sé tú', con un diseño de Sebastián Betancor.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024?

–Lo de todos los años: la ilusión, el esfuerzo, la constancia, la disciplina y, sobre todo, las ganas que le pongo a todo lo que hago. Parto de la base de que las cosas cuando se hacen de verdad, de corazón siempre llegan a buen puerto y para mí ver el resultado de un buen trabajo me llena a nivel personal… Y eso es lo que hace que cada año un carnavalero como yo no pierda la ilusión.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel profesional he luchado mucho por llegar a donde estoy y estoy muy satisfecho con lo conseguido, pero sí es verdad que todo me parece poco. Creo que mi drag es culpable de que en mil ocasiones sea una persona satisfecha. Me hace sentir realizado y es una vía de escape para salir a flote cuando más hundido he estado. Eternamente agradecido…

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Hace unos años tendría muchísimas cosas diferentes, pero al pasar el tiempo me he dado cuenta que Ácrux ya es parte de Neftalí. Hay muy poca diferencia. Los dos son luchadores, generosos, humildes y fieles a ellos mismos y a toda persona que sea parte de uno y otro.

–¿Cuál es la primera gala drag queen que recuerda?

– La primera en Santa Catalina y nunca se me va a olvidar porque fue una sensación única. Me quedé impactado.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto que se celebró en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Todo, pero me quedo con su música, con la inspiración de esos vestuarios hechos con materiales reciclados.

- ¿Qué le atrae del mundo drag queen?

–¡Todo y no exagero! Es algo que se ha hecho parte de mí. Un estilo de vida se ha convertido en una necesidad.

- ¿Cuál es el drag queen que tiene como referente y por qué?

–Drag Orion. Aparte de ser quien es en el escenario, es una de las personas más maravillosas que conozco. Su mente privilegiada y su creación lo hacen único.

- ¿Cuánto tiempo lleva preparando el número con el que actúa en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Pues este año llevo muchísimo tiempo. Este año toco un tema muy personal, algo que me tocó vivir de pequeño y que quiero trasladar y ayudar a las personas que estén pasando por lo mismo que yo.

-¿Puede darnos detalles de la música y acompañamiento de su número?

–Es divertido a la par que sentimental, pero sin perder la esencia drag, la fuerza y la transgresión.

- ¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para mejorarla?

–Quitaría el voto del público. Es algo que no tiene criterio.

- ¿De qué iría disfrazado a un mogollón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Iría de brasileño, con mucha pluma. Me encanta Brasil y su carnaval es el único carnaval que envidio fuera del mío.