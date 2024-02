Corina Mrazek González, Reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024

Con un nostálgico recuerdo a los grandes éxitos musicales de la televisión noventera, Santa Cruz de Tenerife ha elegido en la noche de este miércoles a su Reina del Carnaval, la joven Corina Mrazek González, que se ha hecho con la victoria entre un total de once candidatas.

En representación del centro comercial Añaza Carrefour y con la fantasía 'El mundo', el diseñador Santi Castro se ha hecho con el tradicional centro tinerfeño por tercer año consecutivo, tras haber alcanzado el primer premio en 2022 y 2023.

El resto de la corte de honor la conforman Lucía Hernández Alonso, primera dama; Ankirian Idariana Marcano, segunda dama; Nancy González Bethencor y Rosalva Morales Benítez, como tercera y cuarta dama.

La Gala de la Reina del Carnaval despegó sobre las 21:30 horas y fue entonces cuando comenzó un viaje musical, del humorista Aaron Gómez, que sumergió a la capital tinerfeña en las clásicas melodías de la televisión, como 'I'll be there for you', de la popular serie 'Friends', y 'Hay que venir al sur', de Rafaella Carrá.

El recorrido histórico trascendió con una clara ovación del público, que a su vez se mezcló con un divertido rapeo de Gómez que visibilizó las clásicas noches del carnaval, con madrugadas de encuentro en plaza España y el clásico olor a papas asadas.

Un viaje al corazón de Broadway pero con fulgor latino

En definitiva, las 5.000 almas que se encontraban en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña no solo vibraron al estilo de los musicales de Broadway o Madrid, sino que también rememoraron el fulgor latino, con un guiño histórico a artistas como Celia Cruz.

Y tras esa amplia y musical obertura, que acogió la recepción de todos los grupos del carnaval y una despedida a la reina saliente, Adriana Peña, arribaron las protagonistas de la noche: las once candidatas.

La Gala de la Reina del Carnaval demostró la continuidad artística del director, Jep Meléndez, así como la ilusión por dejar a todos los protagonistas de la celebración isleña su 'minuto de oro', sobre todo a las despedidas de las murgas.

Tanto fue así que la moderna temática carnavalera, la televisión, no colisionó de algún modo con la tradición isleña, como así lo demostró el homenaje de las agrupaciones musicales a la serie española 'Cuéntame cómo pasó' y la fusión del 'Last dance' con las comparsas tinerfeñas.

El cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun durante su actuación. Efe

Ritmos latinos y un claro huracán artístico: Sobreviviré

Y una vez la magia de la televisión llegó a su fin, el siglo XXI despertó el Recinto Ferial de Tenerife con los ritmos latinos de Tony Tun Tun y el huracán artístico más esperado en Santa Cruz, Mónica Naranjo, quien deleitó al público con su clásico 'Sobreviviré'.

El jurado presencial que otorgó la corona a Corina Mrazek González ha estado conformado por la artista Bárbara Rey, el ilustrador Aarón Morales, el figurinista de cine Héctor León, el reconocido maquillador Alberto Dugarte y el licenciado en Bellas Artes Alejandro Tosco.

También han colaborado la artista Patricia Yurena, la actriz Nieves Bravo, la presentadora Desiré Hernández, la actriz Marlene Mourreau, la médico estética Tania Betancor así como los periodistas Jorge Moreno y Roberto Herrera.

El evento, conducido por los presentadores de RTVC Eloísa González y Elvis Sanfiel, culminó con la ilusión y el buen sabor de boca que deja todo aquello que ha sido recordado y que siempre ha estado ahí.