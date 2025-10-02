El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra sus bodas de oro: su presupuesto sube un millón hasta los 6,5 millones de euros Los fondos públicos para la celebración de la fiesta en 2026 crecen un 18% respecto al presupuesto consignado en el año actual

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere tirar la casa por la ventana con la celebración del carnaval del próximo año. Con motivo de la celebración de sus cincuenta años de vida, en su etapa moderna, el carnaval de 2026 tendrá a su disposición 6,5 millones de euros, lo que supone un millón de euros más que en los últimos años (+18%).

Así queda patente en la memoria de las cuentas de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron aprobadas este martes. «El desarrollo, ejecución y la producción que requiere un aniversario tan especial como los 50 años del carnaval y el incremento de precios experimentado en la prestación de servicios propios como sonido, imagen e iluminación, cuyo aumento ha supuesto aproximadamente un 28%, al igual que el servicio de montaje de estructuras para los diferentes escenarios así como el aumento hora/hombre de servicios de seguridad privada, hace que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuente con un incremento con respecto al año 2025 de un millón de euros, pasando de 5.500.000 euros a 6.500.000 euros, cantidad necesaria para que este 50 aniversario luzca como una edición propia de sus bodas de oro», detalla el documento.

EN DETALLE El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará un millón de euros a las cinco fiestas de distrito de la ciudad: El Carmen, San Lorenzo, Los Dolores, El Pilar y la Naval.

Como ha demostrado la experiencia de años anteriores, el coste del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se sujetará a los presupuestos. En 2025, con 5,5 millones de euros presupuestados, el gasto final fue de 7,3 millones de euros, gracias al patrocinio privado, según explicó en su momento la concejala responsable de la fiesta, Inmaculada Medina. Los cálculos que hizo el Partido Popular elevaban esta cifra por encima de los 9 millones de euros.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria justifica esta inyección económica en el carnaval por el impacto que tiene, tanto en lo referido a la participación popular como al impacto económico que genera en la ciudad (en especial en los sectores turístico, restauración y transporte) por no contar su valor promocional.

«El carnaval 2026 se enfrenta, a una edición de gran relevancia, su 50 aniversario, hecho histórico que supondrá una gran repercusión no solo para la capital, sino también será una edición con una gran trascendencia mediática y, sobre todo, una edición para seguir creciendo en cuanto a la participación ciudadana tanto local, como nacional e internacional», detalla la memoria de la Sociedad de Promoción, que insiste en la necesidad de que «su 50 aniversario sea recordado como una de las mejores ediciones».

Además el despliegue de actos del carnaval a lo largo de todo el año, que se ha configurado como un sello especial del actual gobierno, obliga a realizar desembolsos importantes. Ahí cabe recordar que solo la gala de elección del cartel de la fiesta tuvo un coste de 111.477 euros.

Dentro de la partida de 6,5 millones de euros, se encuentran los gastos de mantenimiento y gestión de los espacios cedidos a los diferentes grupos del carnaval en el Manuel Lois.

El carnaval destaca sobre el resto de las actividades culturales de la ciudad en cuanto al esfuerzo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así, el Festival Internacional de Cine, que en 2026 cumple su vigesimoquinto aniversario, recibirá 750.000 euros; las fiestas fundacionales, unos 800.000 euros; el Temudas, que cumplirá 30 años, alrededor de 780.000 euros; la noche de los finados, unos 178.000 euros; las navidades, en torno a 1,8 millones de euros; Musicando percibirá unos 355.000 euros; el programa de actividades del centro cultural Jesús Arencibia, tendrá unos 320.000 euros; la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, unos 675.000 euros; y la capitalidad cultural europea, un millón de euros.

Ampliar El valor del carnaval fue de 81 millones de euros El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2025 generó un valor de comunicación estimado de 80.922.329,37 euros, derivado de 2.679 apariciones en medios de comunicación tanto regionales como del resto del país, ha explicado este miércoles la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, durante un encuentro de trabajo con representantes de las empresas patrocinadoras de la Fiesta. Estos datos se extraen de dos informes de las consultoras de comunicación Metrópolis y Onclusive relativos al impacto económico de las informaciones referentes a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional publicadas durante la celebración de la misma y que muestran «el alcance global» de un Carnaval del que «hay que presumir» porque «nos sitúa en el mundo y genera una notoriedad que sería imposible de alcanzar con ninguna campaña publicitaria», ha señalado Inmaculada Medina. La concejala de Carnaval ha recordado que la Fiesta «es una de las señas de identidad de esta ciudad y de sus habitantes. Nos reconoce como una urbe cosmopolita, moderna y transgresora y su trascendencia va más allá de los actos que programa». «Cada año es seguido con atención por millones de personas desde prácticamente cualquier lugar del planeta», lo que la convierte en el mejor escaparate para la ciudad y, por extensión, para las marcas que lo patrocinan, ha concluido. La edición del Carnaval de 2025, dedicada a los Juegos Olímpicos, alcanzó 2.679 referencias (apariciones en medios), de las que 1.926 se corresponden con periódicos, publicaciones digitales, radios y televisiones del Archipiélago y las restantes 753 con medios del resto de España, de acuerdo con las cifras aportadas por Metrópolis, encargada de analizar la difusión y divulgación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en las Islas, y de Onclusive, responsable de la medición en los medios de ámbito nacional. Según indican los informes, estas 2.679 apariciones en medios se traducen en una audiencia potencial de 3.327.847.502 impactos. Unas cifras que habrían supuesto una inversión de casi 27 millones de euros —exactamente 26.974.109,79 euros—, en caso de que estas publicaciones hubieran estado sujetas a las tarifas publicitarias ordinarias de los medios que recogieron las informaciones generadas por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. De acuerdo con los datos del informe de ámbito regional presentados hoy por la gerente de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Elena Rodríguez, el Carnaval registró 1.926 referencias en los medios locales, con un valor publicitario equivalente de 9.902.094,79 euros y una audiencia potencial de 66.528.746 impactos. En lo que respecta al resto de medios españoles, las publicaciones relativas a la edición dedicada a los Juegos Olímpicos se situaron en 753, lo que se traduce en 3.261.318.756 impactos con una valoración económica de 17.072.015 euros. No obstante, el valor de comunicación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se situó en más de 80,92 millones de euros, puesto que todas las menciones a las fiestas tuvieron valor puramente informativo, lo que les confiere una mayor atención por parte de los usuarios que a la publicidad. Así, Metrópolis estima el valor de comunicación generado en los medios de ámbito regional en 29.706.284,37 euros, el triple de la del valor publicitario, de acuerdo con la metodología de medición de audiencias. Aplicando la misma metodología a los datos de Onclusive se obtiene un valor de comunicación a nivel nacional, siempre excluyendo a los medios canarios, de 51.216.045 euros. La suma de ambos sitúa el valor de comunicación global del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 80.922.329,37 euros. A este impacto del Carnaval capitalino en los medios canarios y nacionales habría que sumarle el de las informaciones publicadas en toda clase de medios de comunicación del resto del mundo, dado el interés que suscita esta Fiesta de Interés Turístico Internacional que cada año atrae a miles de turistas a la ciudad durante el mes de febrero entre el público foráneo. La televisión es el medio que más valor de comunicación generado aporta entre los medios del archipiélago, con 323 menciones que se traducen en una audiencia potencial de 26.545.000 impactos por un valor estimado de 25.395.780 euros, de acuerdo con los datos recabados por Metrópolis. Esto se debe, además de a la amplia cobertura de programas y servicios informativos, a que la práctica totalidad de las galas y actos principales son retransmitidos en directo, lo que supuso 61 horas y 29 minutos de emisión acumulada. Los medios digitales, con 998 publicaciones, generaron un valor de comunicación de 1.414.500 euros, mientras que la prensa escrita (245 informaciones) aportó 2.013.484,20 euros y la radio, 882.520,17 euros, al efectuar 360 menciones al Carnaval. En lo que respecta a los medios nacionales, internet es el canal que más valor aporta, con 665 noticias y 35.862.828 euros, al alcanzar una audiencia potencial de 3.235.339.756 impactos. En segundo lugar, según las cifras aportadas por Onclusive, se situó la televisión, con 37 menciones y un impacto de 14.512.008 euros. La prensa escrita, por su parte, generó 36 noticias con un impacto de 104.085 euros, y la radio (15 informaciones), aportó un valor de comunicación de 737.124 euros.