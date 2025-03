La cabalgata infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cambia de recorrido

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de marzo 2025, 17:17 Comenta Compartir

La cabalgata infantil de las carnestolendas llevará el eco de 'Los Juegos Olímpicos' a lo largo de un recorrido que, el martes 4 de marzo, se iniciará en la plaza de la Feria, a las 11.00 horas, y terminará en el entorno de Mesa y López. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante la amplia acogida que ha tenido este año el pasacalles infantil, ha decidido adelantar su salida desde la Plaza de La Feria a las 11.00 horas del martes.

Así, Ainhoa Zurita Ortega, la primera de las reinas en escalar al trono en 2025, con su fantasía 'Realmente pomposa', de Santi Castro para Piscinas Zurita, junto con el cuadro de honor integrado por Valeria Cabrera Agudelo de nuevo con el diseño '¡Ni muerta! Al Carnaval Olímpico no vas de esa manera. Que lo sepas', de Grisela Guardia Gómez, en representación del Centro Comercial La Ballena; Yamiley Encinoso López, aspirante que presentó Grupo Newport, con el trabajo 'Preparados, listos, que comiencen los juegos… ¡¡Chacha!! Esperen, que faltaba yo… Yass, casi que no llego', de MASBE Creaciones; Leire Portocarrero Díaz, candidata del Cabildo de La Palma, Hola El Paso, Los Llanos de Aridane y Molinete Sound, que lució la creación 'Por el cielo de Gran Canaria volé y de su Carnaval me enamoré', diseñada por Ana Isabel Portocarrero Martín; y Suhayla Lisbey Moya Rodríguez, con la fantasía '¡Muchacha! ¿A quién le amarga un dulce?', de Kevin Rodríguez González, en representación de Capross 2004, recorrerán casi tres kilómetros con una comitiva en la que no faltarán murgas, comparsas y mascaritas infantiles.

Según lo señalado, se inicia en la Plaza de la Feria, toma por Doctor Waksman, en sentido contrario, sigue por León y Castillo y presidente Alvear para finalizar en la intersección de esta última con la avenida Mesa y López.

Lianceiros Junior, las pequeñas y pequeños integrantes de Brisa de Volcán; Los Chachitos, Los Trapasitos, Los Biznietos de Sarymanchez y Los Biznietos de Kika, descendencia que garantiza el futuro de los grupos, las batucadas Kuervox y Caribe Creando Escuela marcarán el paso con ritmos que se amplificarán a través del hilo musical de las 34 carrozas inscritas. Entre ellas se encuentra la anunciadora y las de las marcas patrocinadoras: Tirma, Bandama, Munchitos o Amanda Bus.

Cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un plan de movilidad, tráfico y seguridad para proceder a la reordenación del tráfico con motivo de la Cabalgata Infantil del Carnaval de los Juegos Olímpicos. Así, los cortes, que se producirán en todo el circuito a las 09.00 horas, se realizarán por sectores.

En el sector Venegas, se cerrarán al tráfico la Plaza de la Feria (tramo Canalejas-Pedro Cullén del Castillo), Doctor Francisco Pérez Pérez, Venegas (vial de Poniente entre Cebrián y la Plaza de la Feria), Profesor Agustín Millares Carló (en el tramo entre Murga y Doctor Francisco Pérez Pérez) y la Plaza Fuero Real de Gran Canaria, en sentido este.

En el sector Arenales se cortarán las calles Archivero Municipal Pedro Cullén del Castillo, Plaza de la Feria (entre Luis Doreste Silva y León y Castillo), Aguadulce (entre Molino de Viento y León y Castillo), Pamochamoso (entre Luis Doreste Silva y León y Castillo), Carvajal (entre Molino de Viento y la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt), Castrillo (entre Quince de Noviembre y León y Castillo) y Paseo Cayetano de Lugo (entre Matías Padrón y León y Castillo). Asimismo, se aplicarán cortes en la calle Juan XXII, entre Luis Doreste Silva y León y Castillo en sentido ascendente, y entre Miguel Sarmiento y León y Castillo en el descendente.

En Ciudad Jardín, se cerrarán al tráfico el Paseo de Madrid (entre Luis Doreste Silva y León y Castillo), Francisco González Díaz (entre Espronceda y León y Castillo), Luis Doreste Silva (incorporación a León y Castillo), Beethoven (entre Emilio Ley y León y Castillo), las calles José Miranda Guerra y Núñez de Arce, ambas entre Lord Byron y León y Castillo; Federico de León, Maestro Valle (entre Camilo Sanz Sáenz y León y Castillo), y Doctor José Ponce Arias (entre Rafael Dávila y León y Castillo).

En el sector Alcaravaneras, los cortes se realizarán en el enlace al barrio desde la Avenida Marítima en sentido sur y las calles Alfredo

Calderón, Blasco Ibáñez y Pi y Margall, todas ellas entre Luis Antúnez y León y Castillo; y en Néstor de la Torre (entre Luis Antúnez y Presidente Alvear).

En cuanto a Mesa y López, se cerrarán Juan Manuel Durán (entre León y Castillo y Veintinueve de Abril), General Vives (entre Menéndez Pelayo y Juan Manuel Durán), Menéndez Pelayo (entre Néstor de la Torre y la Avenida José Mesa y López), Presidente Alvear (entre Montevideo y Barcelona), y la Avenida José Mesa y López, entre León y Castillo y Presidente Alvear en sentido oeste, y entre León y Castillo y Veintinueve de Abril en sentido este.

En la calle León y Castillo, se cerrará en los tramos entre Presidente Alvear y la Plaza de La Feria, y entre Néstor de la Torre y Barcelona. En cuanto al túnel de Julio Luengo, todos sus accesos (Torre Las Palmas, rotonda del Hospital Doctor Negrín y desde la carretera GC-23) quedarán cerrados a partir de las 09:00 horas.

Todas las vías quedarán abiertas una vez pase la comitiva.