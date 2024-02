«Ha sido un año de superación y de conseguir cosas que nunca imaginé»

David Batista, alter ego de Drag Shíky, explica que llevar la corona del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tras ganar la que a su juicio es la gala drag queen más importante del mundo, le ha permitido llevar el nombre de la isla de Gran Canaria durante 2023 a muchos lugares de España y de Europa. Pero para este joven natural de Arucas también ha supuesto proyectar una carrera profesional en la que compagina esta vertiente artística más transgresora con su papel como cantante lírico, un rol para el que se ha formado desde una edad muy temprana y al que ha dedicado muchos años de su vida.

–¿Puede creerse que ya haya pasado un año desde que fue coronado como drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023?

–La verdad es que ha pasado muy rápido, parece que solo han sido cinco meses. Ha pasado rapidísimo.

–¿Qué balance hace de este reinado que está a punto de expirar este viernes?

–Ha sido un año muy completo, con mucho trabajo, la verdad, porque he sabido aprovechar la oportunidad, moverme mucho y cerrar actuaciones en sitios como Ámsterdam, Noruega y Alemania. A parte de que he recorrido todas las islas y varios sitios también en la Península. Ha sido un año muy bonito en el que he podido llevar Gran Canaria a muchos.

–Parece que a nivel profesional le ha ayudado a proyectar su carrera.

–Te ayuda en el sentido de que te da un nombre más grande obviamente y tener más prestigio por haber ganado la gala drag queen más importante del mundo, en realidad. Pero tú tienes que saber explotar tu potencial y saber venderte, porque si no, las cosas no te llueven del cielo.

–¿Y a nivel personal, qué le ha supuesto ser el drag queen del carnaval de 'Studio 54'?

–Pues si de algo puedo estar orgulloso es, de siempre, conseguir prácticamente todo lo que me propongo. Pero es cierto que si me voy atrás en el tiempo, nunca pensé que pudiese ganar una gala drag, o que pudiese estrenar una ópera como protagonista en el Teatro Pérez Galdós, o que pudiese debutar como solista también en uno de los conciertos más importantes en Holanda. Entonces, ha sido un año muy bonito por eso, porque ha sido un año de superación y de conseguir cosas que nunca imaginé.

–¿Qué ha sido lo mejor de ostentar este título al que este año de 'Los Carnavales del Mundo' aspiran trece candidatos?

–El cariño de la gente ha sido muy bonito, pero creo que con lo que me quedo es con el proceso de la creación del espectáculo de entrega de la corona, porque me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas que no conocía, personas que a lo mejor yo nunca creí que iban a ayudarme y que son las que más han estado ahí. Así que me quedo con ese proceso de creación.

–¿Qué consejo daría a quienes optan a sucederle en esta corte carnavalera a la hora de defender un espectáculo en el que en unos pocos minutos se juegan tanto?

–Básicamente que no se metan demasiada presión porque a veces, como todos sabemos lo que nos ha costado, tenemos la presión de tener que ganar y tener que hacerlo bien. Pero al final esto es algo que hacemos porque nos gusta, por disfrutar y por hacer disfrutar al público. Así que lo que les recomiendo es que intenten controlar los nervios todo lo que puedan y sobre todo que disfruten, porque si disfrutan ellos va a disfrutar el público.

–Va a tener un protagonismo destacado en un concurso que en un principio iba a contar con 12 aspirantes pero que en la preselección se optó por incrementar en una candidato más. ¿Qué gala vamos a vivir este viernes? ¿Hay tanto nivel como se presume?

–Pues hay alguna que otra cosa nueva y yo la verdad es que veo bastante nivel. Obviamente, hay muchos drag de los que siempre han estado en la gala, como Vulcano, Sethlas, Múlciber, Noa, que ya no se presentan y para la gente eso siempre es raro. Pero yo la veo con bastante nivel. Es verdad que gran parte del público tiene a sus favoritos pero va a ser una gala bastante variada y bastante completa.

–Cuando David Batista se baja de las plataforma de Drag Shíky, ¿de qué se disfraza? ¿O no le gusta disfrazarse de otra cosa?

–Sí me gusta disfrazarme, pero el espectáculo que hago este año en la gala drag es tan complicado y saco tantas cosas, tantos vestuarios y demás, que no he podido ni pensar qué me voy a poner en la cabalgata. (Risas).

–Pero va a estar en la cabalgata de este sábado.

–Sí, porque es la primera cabalgata que puedo disfrutar después de tres años consecutivos. Pues he sido premiado en los tres últimos años en la gala drag y he tenido que ir en la carroza y no he podido disfrutarla con mis amigos. Pero seguro que me hago algo.

–Este domingo conoceremos la temática del carnaval de Las Palmas de Gran Canarias del próximo 2025. Un honor que se disputan las tres opciones que se han propuesto y que la ciudadanía puede votar: las olimpiadas, la historia y el medioambiente. ¿Cuál es su preferida?

–Pues las olimpiadas porque fue la fantasía con la que gané el año pasado.