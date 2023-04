«Veo mucho paralelismo entre Feijóo, Juanma Moreno y Manolo Domínguez»

Elías Bendodo (Málaga, 1978) es el coordinador general del Partido Popular y este viernes y sábado ha estado en Canarias al lado de Manuel Domínguez, presidente de los populares canarios. Está convencido de que el 28 de mayo habrá un vuelco electoral.

–El PP en Canarias nunca ha ganado las elecciones. ¿Tiene el partido ahora la sensación de que, en el marco de la ola nacional favorable al PP que dibujan las encuestas, puede haber una sorpresa en Canarias en mayo?

–Efectivamente, el PP en Canarias está en condiciones de ganar y gobernar a partir del 28 de mayo. Se dan unas circunstancias en las que coincide no solo el buen momento del PP a nivel nacional, sino también el buen trabajo hecho por Manolo Domínguez, fundamentalmente centrado en trabajar la unidad del partido y construir un proyecto vigoroso, fuerte, dando el protagonismo a cada una de las islas. Lo digo porque esta es la tercera vez que vengo a Canarias en los últimos meses y percibo cómo el proyecto del PP crece, y cómo el de Ángel Víctor Torres, el del Partido Socialista, se marchita. Por tanto, el proyecto que lidera Manolo Domínguez está en condiciones de ganar y gobernar en el archipiélago.

–¿Van a ser unas elecciones, tanto en Canarias como en el resto, en las que las cartas para posibles pactos estén ya marcadas?

–Todos los partidos tienen que salir a ganar las elecciones, a buscar el mejor resultado posible y depender de sus propios votos. A partir de ahí, el PP es un partido de diálogo y de consenso y si no consigue una mayoría suficiente para gobernar, pues trabajará por conseguir el cambio en Canarias, que creo que es lo que pide la mayoría de vecinos de Canarias.

–¿Tienen ustedes cerrado un acuerdo previo con Coalición Canaria? ¿O con Vox?

–No. Nosotros salimos a ganar, a buscar el mejor resultado posible y darle a los canarios una esperanza de cambio. En eso vamos a trabajar hasta el 28 de mayo y, a partir de ahí, pues ya veremos.

–¿Estamos ante una campaña marcada por la sombra de la corrupción? ¿El PP lo va a usar como un ariete electoral?

–El caso del Tito Berni y el caso Mascarillas no son cualquier cosa. El caso del Tito Berni ha sido un escándalo que nace en Canarias pero que ha tenido dimensión nacional. Es triste que en toda España se hable de Canarias por el escándalo de un diputado socialista que se iba de prostíbulos, con consumo de cocaína y con dinero de corrupción pagado por todos. En Andalucía ya vivimos eso: no es la primera vez que se mezclan las palabras 'socialismo, corrupción, drogas, prostitución'... Eso ya pasó en Andalucía y hemos visto una réplica aquí. Y luego está el caso Mascarillas: ¡ojo! Estamos hablando de un contrato por el que se abonaron cuatro millones de euros para un millón de mascarillas que nunca llegaron. Estas dos losas son muy pesadas y hacen que Ángel Víctor Torres tenga las dos alas llenas de plomo: en un ala con el Tito Berni y en la otra el caso Mascarillas. Eso, evidentemente, es un lastre. Se va a presentar a las elecciones con esas dos losas y habiendo dado muy pocas explicaciones.

–Por contra, el ministro Marlaska dice que es el PP quien tiene mucho que explicar en el llamado caso Cuarteles.

–Entiendo que el PSOE quiera tapar el escándalo del caso del Tito Berni llamándolo el caso Cuarteles pero aquí el escándalo es el del diputado socialista que se llevaba de comilonas y prostíbulos a más compañeros del PSOE, en algunos casos destacados, como es el caso del portavoz en el Congreso, Patxi López, que hasta ahora no ha desmentido la afirmación del mediador, que decía que participaba también en las comilonas en el Ramsés. Solo lo que ha hecho es insultar y uno insulta cuando pierde la razón o no está contando la verdad. Uno entiende las mentiras del PP pero nadie se las cree: todos los españoles y todos los canarios saben que el Tito Berni arrastraba a más diputados del PSOE y se gastaba el dinero de todos en cocaína y prostitución. Las imágenes están ahí y por más que le dé vueltas el ministro Marlaska, este es el caso de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres.

–Hay un clásico según el cual mucha gente vota más con la mano en el bolsillo y menos en el corazón o en la ideología. El Gobierno de Sánchez insiste en que la economía mejora, con un descenso del paro o la contención de la inflación. ¿Teme que de aquí a mayo haya más datos económicos que afiancen esa tesis del Gobierno central?

–Los datos son tozudos y hoy España es el último país en recuperar su tasa de crecimiento previa al covid. Y somos el país con la mayor tasa de desempleo de la UE: el doble de la media europea. Creo que Sánchez no tiene motivos para estar orgulloso de la evolución de la economía española. Todo lo contrario: tiene motivos para sentarse y trabajar. Sacan pecho de la evolución del IPC de marzo porque ha bajado hasta casi 4 puntos respecto a los 9 puntos que había en marzo del año 2022, pero esto es tomarle el pelo a los españoles. Me explico: esto es como si uno engorda 9 kilos en el año 2022 y en el año 2023 engorda 5 kilos. Con eso no se puede estar contento por engordar 4 kilos menos porque al final es que has engordado 13 kilos. Estamos pagando los impuestos más altos y los precios más altos y eso lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, porque no ha acertado con sus políticas: la gasolina sigue disparada y la inflación subyacente, es decir, la de los productos básicos y la energía, sigue creciendo, porque está en el 7,5% y eso es inasumible para las familias.

–¿Temen encontrarse después de las elecciones generales, si gobiernan, un país con una situación económica que impida aplicar políticas fiscales como las que defiende el PP, con una rebaja de impuestos?

–En el ADN del PP está la bajada de impuestos, porque se ha demostrado que bajando impuestos se activa la economía, se crea empleo, se recauda más y, por tanto, se puede invertir más en los servicios públicos. Pero es cierto que Pedro Sánchez está tirando todo por la borda con tal de mantener el Gobierno Frankenstein que tiene ahora. Solo le queda mantener ese Gobierno Frankenstein y un CIS trucado que ya critica hasta una parte del Gobierno. Pedro Sánchez está hipotecando el futuro de los españoles, pero también el de los hijos y los nietos de los españoles, porque su gestión genera una deuda diaria de 220 millones de euros que se va acumulando. Esa es su gran herencia y por eso pasará a la historia. Y la persona de Pedro Sánchez aquí se llama Ángel Víctor Torres, y por tanto, votar a Ángel Víctor Torres es votar a Pedro Sánchez: eso es nefasto para Canarias y para el conjunto de España.

–Todos los analistas le señalan a usted como persona clave en el éxito electoral de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas. ¿Qué recetas, qué consejos ofrece, desde esa experiencia, a Manuel Domínguez para la campaña que se avecina?

–Veo mucho paralelismo entre tres líderes de mi partido, entre Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Manolo Domínguez. Son tres políticos moderados, que tienen experiencia de gobierno, que saben lo que quieren para su tierra, para sus vecinos, y que tienen ganas de cambiar su territorio. Feijóo lo hizo en Galicia, Juanma lo está haciendo en Andalucía y Manolo liderará el cambio en Canarias el 28 de mayo.

–Esa noche del 28 de mayo, si hay que echar mano de la calculadora para posibles pactos, ¿Domínguez tendrá autonomía o tendrá que pasar por Génova?

–Estoy convencido de que una de las grandes alegrías que se va a llevar el PP el 28 de mayo se llama Manolo Domínguez y Manolo tiene toda la confianza de la dirección nacional del PP para dirigir los destinos del partido y de Canarias a partir del mayo de mayo.