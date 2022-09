Velas, linternas, una radio... las medidas de autoprotección ante la inminente llegada del ciclón Ten Ante un «domingo complicado» recomiendan hacer acopio de víveres el sábado por la mañana, para ir retirándose a los domicilios | El domingo se recomienda evitar desplazamientos y no transitar por donde discurre el agua

La mayor incidencia del ciclón Ten se espera para la jornada del domingo, que se prevé «un día complicado», según han indicado los técnicos de Emergencias en la rueda de prensa que ha ofrecido el Gobierno de Canarias para informar de la llegada del 'ciclón Ten' a Canarias, que se espera desde la tarde de este sábado y con efectos hasta el lunes.

Entre las recomendaciones, han alertado a la población de que tengan a mano velas, linternas y una radio, para estar preparados en el caso de que se produzca algún corte de electricidad. Asimismo, han recordado la importancia de no realizar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, evitando especialmente transitar o cruzar con el coche por donde esté discurriendo el agua para evitar tragedias innecesarias. «Los bomberos están para achicar agua y no para rescatar personas», han recordado.

En previsión de incidencias en la jornada del domingo, se ha recomendado a la población evitar dejar a última hora la compra de víveres u otros elementos necesarios en caso de emergencia. «Sería aconsejable realizar el aprovisionamiento el sábado por la mañana», para ir retirándose a los domicilios a lo largo de la jornada y prepararse para lo que pueda suceder durante el domingo. «Ojalá llegue el lunes y hayan sido cuatro gotas, pero debemos estar preparados para evitar tragedias innecesarias», ha incidido el presidente del Gobierno.

Medidas de autoprotección

El Gobierno de Canarias ha recordado a la población la existencia de diversos protocolos ante los riesgos de lluvias, inundaciones, tormentas o rachas de viento, con recomendaciones generales para la población.

