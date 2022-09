Unos 50 vecinos de la capital, sin luz desde las 13.00 del domingo

Unos 50 vecinos de una manzana entera del paseo Tomás Morales se quedaron sin luz en casa el domingo a las 12.45 horas y a las 8.30 de este lunes seguían sin fluido eléctrico.

Así lo relata un vecino:

«Mi primera llamada a Endesa fue a las 12:46 del domingo. Me dijeron que no tardarían más de 90 minutos. En la siguiente llamada me dijeron que a las 5:00 de la tarde, en la siguiente que antes de las ocho, en la siguiente que a las 10, en la siguiente que hizo una vecina que a las 12... a otra vecina le dijeron que estaría arreglado para las 7:00 de la mañana de hoy...»

Las consecuencias son un mar de problemas.

Así cuenta su experiencia otro vecino: «La comida que tengo en el congelador se me ha estropeado, he tenido que desayunar fuera y me he duchado a oscuras, no me he podido afeitar Y me voy para el curro con la casa sin fluido eléctrico».