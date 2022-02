La vacuguagua, un imán para los jóvenes

Si la ciudadanía no va a la vacuna, la vacuna va a la ciudadanía. Así se puede definir, en resumidas cuentas, la misión de la vacuguagua, punto móvil de vacunación contra la covid impulsado por la Consejería de Sanidad de Canarias, que no requiere de cita previa y que ha permanecido estacionada en los aledaños del teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria el lunes y martes de esta semana.

Durante la mañana de ayer, martes, un goteo de personas se fue acercando a esta unidad móvil de vacunación. Allí les esperaba un equipo formado por tres sanitarias, dos enfermeras, María Montesdeoca Suárez y Carla Barrameda González, y una técnico en cuidados auxiliares de enfermería, Yaiza Cortés, las tres del equipo de vacunación de Infecar.

Perfectamente organizadas, las sanitarias iban atendiendo a los pacientes que se acercaban hasta la vacuguagua, solicitándoles, en primer lugar, el DNI para comprobar en la base de datos que el paciente estaba debidamente vacunado y registrado, así como la dosis a administrar.

La vacuguagua está destinada, como explica Carla Barrameda, a «enfatizar la dosis de refuerzo», por lo que en ella solo se atienden a mayores de edad, ya que la tercera vacuna «a día de hoy, solo está autorizada para mayores de 18 años». Para los menores, señala la enfermera, se han activado puntos de macrovacunación como Infecar o Meloneras, aunque también pueden acudir a los centros de salud.

Teniendo esto en cuenta, no existe un perfil exacto del paciente que acude a la vacuguagua: «Nos estamos encontrando un poco de todo», enfatiza María Montesdeoca, quien sí que ha notado, debido a que la dosis de refuerzo ya está abierta a los mayores de edad, que «está viniendo bastante gente de 18 años o a partir de 18 años, gente bastante jovencita, tanto para vacunarse por primera vez como para la dosis de refuerzo». Algo que, asegura, le sorprende y le alegra que «la gente se vaya animando a ponerse este refuerzo». «También vemos otros rangos de edad», agrega, «mayores de 70 o rangos de 40 a 50».

Isabela es una de esas jóvenes de 18 años que, durante la jornada de ayer, se acercó hasta la vacuguagua para recibir su dosis de refuerzo, en su caso de Moderna. La joven pone en valor esta iniciativa, especialmente porque vive muy cerca del punto en el que estuvo estacionada la vacuguagua a principios de esta semana. «Salí de la universidad, me bajé de la guagua y vine para acá», apuntó.

Lo cierto es que el punto de estacionamiento de la vacuguagua, tan céntrico como el teatro Pérez Galdós, facilitó que muchas personas se acercaran hasta ella. Fue el caso de Erik que, como Isabela, también vive cerca de donde aparcó el punto móvil de vacunación. A él correspondía la segunda dosis de Moderna, en lugar de la de refuerzo, debido a que pasó el covid a principios de la pandemia, generando así los anticuerpos suficientes.

La cercanía, sin embargo, no es solo el único motivo para ir a pincharse a la vacuguagua. Rubén Medina aterrizó en la capital grancanaria desde Vecindario, al conocer el paradero de esta guagua en el periódico, donde se le administró la tercera dosis. «Hay que vacunarse, si no, no salimos de esta», arguyó.

Marta Alcántara, de 33 años, y José Antonio Montaner, de 36, en conocieron la ubicación de la vacuguagua estos días gracias a Twitter. No se lo pensaron y se dieron un salto para recibir sus dosis de refuerzo: «Es más fácil que llamar por teléfono», matizó al respecto José Antonio.

Tras los dos días en el teatro Pérez Galdós la vacuguagua seguirá su periplo. Este fin de semana, por ejemplo, aparcará en Gáldar, y su equipo sanitario anima a subirse en ella.