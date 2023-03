La trama quería que el constructor de las obras de los cuarteles trabajase para un ganadero

El constructor Ángel Ramón Tejera, conocido como 'Mon' e investigado por las obras realizadas en decenas de cuarteles de la Guardia Civil en varias provincias de España, y que mantenía una relación de amistad con el general de ese cuerpo Francisco Espinosa, también iba a hacer trabajos para uno de los empresarios ganaderos investigados.

Así se lo planteó el mediador Marco Antonio Navarro en una conversación telefónica a la que ha tenido acceso este periódico, y que forma parte de las decenas de horas de grabación a las que accedió la Policía Nacional cuando Navarro hizo entrega de sus dos teléfonos móviles.

En la conversación aparece mencionado, además, otra persona investigada por una presunta trama corrupta paralela en la Guardia Civil. Se trata del coronel José María Tienda, que fue cesado por pérdida de confianza la pasada semana.

En el diálogo telefónico entre Navarro y el constructor, este cuenta a su interlocutor que se encuentra en La Palma y que tiene una cita en Tenerife para comer con el coronel Tienda.

Se da la circunstancia de que bajo su mandato en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, 'Mon' hizo obras en varios cuarteles, siempre bajo el formato de contratos menores. También los hizo en Las Palmas cuando Francisco Espinosa estuvo al frente de esa Comandancia.

La investigación en torno a las obras en cuarteles de la Benemérita se lleva en un juzgado madrileño: afecta a trece comandancias del cuerpo y, según el sumario, se trataría de casi 200 proyectos por un importe total de más de 2,6 millones de euros.

A continuación se reproduce un extracto de la conversación:

-Marco Antonio Navarro: El jueves como con el coronel, tenía la comida hecha. ¿Cómo va la cosa?

-Mon: Pues yo quiero hablar contigo, coño, porque me asustaste a la gente y, claro, me he liado, me he liado y no he podido hablar contigo. El jueves cuando vengas nos reunimos en mi despacho y hablamos. Quiero que vayas a Las Palmas directamente.

El empresario señala que el viernes puede estar en la provincia oriental porque tiene una reunión «con los de Cabo Verde».

Tras acordar verse, Navarro le dice: «Tienes una obra aquí interesante, que sería bueno que la hiceras, que es grandita, que es la mayor quesería de Tenerife. ¿Vale?».

Mediación con Quesería Montesdeoca

Cabe recordar que Navarro intermedió para que Quesería Montesdeoca, radicada en Tenerife, consiguiera una rebaja en el expediente sancionador que le había abierto la Dirección General de Ganadería. En paralelo, el dueño de esa empresa, Alberto Montesdeoca, aspiraba a extender sus contratos comerciales gracias a la mediación del general de la Guardia Civil Espinosa.

Asuntos Internos de la Guardia Civil es quien ha llevado la investigación sobre las presuntas irregularidades en los cuarteles, y es también quien rastreó los contactos de Espinosa con la trama del caso Mediador. Cuando los agentes encontraron referencias a 'Mon' y al coronel Tienda, intercambiaron información sobre dos tramas que caminan en paralelo y que tendrían al empresario y al general ya jubilado como puntos en común.

Hasta la fecha, el general Espinosa es el único de los investigados por el caso Mediador que está en prisión provisional. La Fiscalía Anticorrupción no pidió esa medida para el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, a pesar de que la jueza alertó del riesgo de destrucción de pruebas si quedaba en libertad.