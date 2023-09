Torres pide a Clavijo que se pronuncie sobre el enterramiento de migrantes

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, pidió al presidente regional y secretario general de CC, Fernando Clavijo, si comparte las palabras de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán-CC) en la que afirmó que el Consistorio ya no costeará más los entierros de los migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a las islas de manera irregular y cuyos cuerpos son desembarcados en el Muelle de Arguineguín.

«He sido durante ocho años alcalde y jamás se me hubiese pasado por la cabeza no responder ante un enterramiento de una persona que no tiene recursos, una persona que lo precisa desde lo público, un inmigrante que no tiene ni siquiera nombre«, dijo este sábado antes de la celebración del Comité Regional del partido.

«Lo que ha dicho la califica porque estamos hablando de seres humanos«, aseveró el socialista, que agregó que si se entiende que debe reclamarse el coste de los enterramientos a otra administración, que lo haga, »pero que actúe acorde a lo que es su responsabilidad municipal, que es no dejar a nadie tirado ante una necesidad como esa«.

Torres señaló que el PSOE no se opone a cualquier modificación legislativa que sea preciso y acorde a lo que es lógicamente las mayorías parlamentarias. «Pero eso no tiene que ver con el momento actual. Lo que no puede hacerse es decir eso yo no lo hago», para insistir en que si Bueno cree que tiene que costearlo otra administración, que lo solicite, pero lo que no puede hacer es no realizar «lo que siempre se ha hecho por parte de una representante municipal».