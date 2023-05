«Es una tomadura de pelo que el PSOE no aclare si va a pactar o no»

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud asegura que a pesar de las adversidades que ha habido que afrontar en esta legislatura, se ha gobernado con «valentía» y hace hincapié en que muchas decisiones como el tope del gas o del incremento del salario mínimo interprofesional no se hubieran dando sin la presencia de Podemos en los gobiernos canarios y estatal.

– Sus primeros cuatro años en el Gobierno canario. Qué balance hace del pacto de las flores.

–En general, el balance ha sido muy positivo a pesar de las adversidades que nos hemos encontrado en esta legislatura: crisis migratoria, volcánica, pandémica, guerra...hasta un cometa que sobrevoló los cielos de Canarias. Esto no nos permitió fijar todo nuestro esfuerzo en la hoja de ruta que habíamos trazado pero, a pesar de ello, hemos logrado muchos avances, sobre todo, en el ámbito social en el que tenemos competencia. Entre otros asuntos, hemos puesto en marcha la renta de ciudadanía, nuestro mayor legado, y protegido a más personas en vulnerabilidad que nunca antes en la comunidad autónoma. También sacamos adelante la ley de cultura, protegimos el patrimonio de Tindaya y paramos las obras en Cuna del Alma... De las nueve leyes que se sacó esta legislatura, cinco las ha hecho Podemos. No nos pueden decir que no hemos trabajado, el balance es muy positivo y por eso nos gustaría revalidar el pacto, estar en el gobierno, entrar con fuerza y por lo tanto, con más responsabilidad.

– Hablando de esta posibilidad, el PSOE rehuye posicionarse antes del 28M ¿Le preocupa?

–He intentado que Torres se posicione cuando hemos tenido debate, porque nosotros sí tenemos claro que ni un voto de Unidas Sí Podemos va a ir a un pacto de derechas. A mí, me gustaría saber si las otras fuerzas del pacto del progreso (PSOE y NC) también pueden decir esto. En el último debate que tuvimos señaló que no iba a hablar de pactos hasta después del 28M y personalmente, me parece una tomadura de pelo porque la gente tiene que saber si va a pactar o no antes de acudir a votar. Entiendo que para ellos una prioridad sería el pacto del progreso pero ¿y si eso no pasa? ¿puede ir un voto del PSOE a un gobierno de CC? Pues la población debe saberlo. Yo lo único que le aseguro es que nuestro voto no irá con CC, PP y mucho menos con VOX.

– ¿Cree que la división de la izquierda les pasará factura?

–No sé. Hay muchos factores que van a influir. Nosotras ya hemos estado en el Gobierno y la gente que deposita la papeleta de Unidas Sí Podemos en las urnas ya nos ha conocido en la oposición, en el gobierno y sabe después de nueve años lo que es Podemos y Unidas Sí Podemos. Creo que esto genera un voto de fidelidad que va a ser importante. Yo estoy bastante tranquila: hemos gobernado con valentía y muchas decisiones de los gobiernos canario y estatal no se hubieran dado sin nosotras como el tope al gas o el incremento del SMl.

– Ha dicho que si revalida, le gustaría trabajar más allá de Derechos Sociales e Igualdad

–Nos gustaría seguir al frente de Derechos Sociales pero si ganamos más peso también conquistaremos más espacio y hay políticas a las cuales nosotras le hemos puesto mucho trabajo como son las políticas en vivienda, protección medioambiental o en el cambio de modelo turístico. Estaría bien si de repente podemos tener la cartera de Vivienda o Turismo; es algo legítimo. Y, claramente, seguiremos profundizando en los Derechos Sociales para poder desplegar toda la renta de ciudadanía que ahora empieza su primera fase y que hay que implementar.

Pacto «La ley de vivienda estatal y regular la vivienda vacacional estarán sobre la mesa»

– Entonces en esta próxima legislatura el foco también lo centrará en Vivienda y Turismo

– Sí. Nosotras queremos desplegar e implantar la ley de vivienda estatal, que permite a las comunidades autónomas que de toda nueva promoción de vivienda se pueda reservar un 40% para viviendas sociales. El Estado nos ha dado un regalo para solventar la carencia de viviendas. También pondremos en marcha la sección insular, una ley que ampara la compra prioritaria de viviendas por parte de los canarios y canarias frente a extranjeros o fondos buitres. Jurídicamente es viable y ya se está haciendo en España. Otro asunto que además queremos controlar es la regulación del alquiler vacacional, quizás, aplicando un límite de tiempo como se hace en Canadá.

–¿ Y cómo gestionar Turismo si se ha manifestado, por ejemplo, contra los nómadas digitales?

–Se puede perfectamente. No me parece buena idea incentivarlos porque no pagan impuestos, elevan el coste de la vida por su alto nivel adquisitivo y hacen uso de los servicios públicos sin aportar nada. Este es otro aspecto a poner sobre la mesa del pacto.

Líneas rojas «La ecotasa.Sí o sí. Ya no vale el argumento de que llegará el momento de debatirla»

– Sus líneas rojas son...

–La ecotasa. Sí o sí. Ya no vale el argumento de que ya llegará el momento. Pues no. Esta es una línea roja para la legislatura. Luego debatiremos el tipo de ecotasa. En mi caso, mi propuesta será una ecotasa finalista, para que se pueda revertir la huella ecológica, es decir, invertir en energía renovable, gestión de residuos, vertidos al mar, tipo de emisarios...