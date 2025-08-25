El tiempo en Canarias: el calor se mantiene y las nubes coparán los cielos Es probable que llueva de forma débil en algunas islas a primera hora de la mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias un predominio de cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, así como temperaturas con pocos cambios.

Además, prevé viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en cumbres y medianías del sur de Gran Canaria y La Gomera, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros.

El tiempo por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la primera mitad del día y con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas, principalmente al norte. Amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Arrecife: 22º-29º

Fuerteventura

Intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas, especialmente en el norte y oeste, y predominio del poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Puerto del Rosario: 22º-27º

Gran Canaria

En el norte e interior, nuboso a cubierto con lluvias en general débiles y ocasionales principalmente durante la primera mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. A partir de la tarde, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en cumbres. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el suroeste en especial por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligero descensos en zonas de interior. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde son probables las rachas localmente muy fuertes, durante la madrugada y a primeras horas. Brisas en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23º-26º

Tenerife

En el norte, predominio de cielos nubosos, con probables lluvias en general débiles y ocasionales, especialmente durante la primera mitad del día y en el nordeste, donde no se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías orientadas al norte. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en vertientes sur y suroeste, principalmente al principio y por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en cumbres centrales. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el extremo sureste y vertiente noroeste, así como al sur de la Dorsal, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes especialmente durante la madrugada, a primeras horas y por la tarde. Predominio de la brisas en el suroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-29º

La Gomera

En el norte e interior, nuboso a cubierto con probables lluvias, en general débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos durante el tarde. En el resto, intervalos nubosos con amplios claros a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde son probables las rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23º-28º

La Palma

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias, en general débiles y ocasionales, en especial durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente persistentes en medianías. Tenderá a intervalos nubosos durante la tarde. En altas cumbres, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos de madrugada. En el resto, intervalos nubosos con amplios claros por la tarde en el sureste. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascensos de las mínimas. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en altas cumbres a primeras horas, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en el oeste.

Santa Cruz de La Palma: 23º-26º

El Hierro

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde habrá probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día. Amplios claros al sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del suroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en el suroeste.

Valverde: 17º-21º