Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de Candelaria por las calles de Santa Cruz de Tenerife.

CANARIAS7 Viernes, 10 de octubre 2025, 14:54 | Actualizado 15:07h. Comenta Compartir

La visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, este sábado, 11 de octubre, implica la puesta en marcha de un conjunto de medidas de tráfico excepcionales coordinadas por el Ayuntamiento, con supervisión de la Policía Local y Protección Civil.

Las medidas de regulación del tráfico incluyen cortes parciales en vías principales, desvíos alternativos debidamente señalizados y la instalación de barreras físicas. Según confirma el Ayuntamineto de Santa Cruz de Tenerife, el itinerario afectado por este acto que se prevé multitudinario transcurrirá desde la TF-28 a la altura del cruce con El Tablero; siguiendo en dirección por esa vía hasta la carretera del Rosario; calles Alcalde García Ramos, Ganivet, avenida Benito Pérez Armas, avenida Madrid, avenida Bélgica, avenida de La Asunción; calles Ramón y Cajal, Galcerán, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y avenida Francisco La Roche.

En ese punto está previsto un acto institucional de recibimiento tras el cual la imagen se dirigirá a la iglesia de La Concepción pasando, en sentido inverso por un tramo de la avenida Francisco La Roche, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde, Imeldo Serís, calle Candelaria, Santo Domingo y plaza de la iglesia.

El itinerario está jalonado de diferentes actos tanto en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC); en la carretera del Rosario, a la altura del barrio de García Escámez; y en la calle Ganivet que será el punto donde se inicie el paso procesional.

Supresión de estacionamientos

Desde las 11:00 horas del sábado se eliminará la posibilidad de aparcar en la calle Ganivet, sentido descendente, avenida de Madrid y un tramo de la avenida Bélgica.

En la calle Ramón y Cajal, la reserva de estacionamientos será en ambos márgenes en el tramo de la avda. de la Asunción y Galcerán, desde las 13:00 horas y hasta el paso de los peregrinos y la virgen, igual que en la calle General Gutiérrez, en ambos márgenes en el tramo de calle La Marina e Imeldo Serís, desde las 19:00 horas; así como en La Marina, con la supresión de los estacionamientos de motos y reservas de carga/descarga, y el reservado de taxis, situados en el tramo entre General Gutiérrez y Villalva Hervás, desde las 19:00 horas y hasta la finalización del evento.

La próxima visita de la virgen de Candelaria supondrá medidas excepcionales de tráfico 🚨@santacruz_ayto pic.twitter.com/lHXz4xutBI — Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) October 9, 2025

Horario y recorrido de la Virgen de Candelaria

6:00-7:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Basílica de Virgen de Candelaria. Lugar: Basílica Candelaria

7:00 h. Inicio Peregrinación. Salida Basílica Candelaria

9:40-9:55 h. Comunidades parroquiales y despedida del municipio de Candelaria. Lugar: Barranco Hondo

10:50-11:05 h. Comunidades parroquiales y bienvenida del municipio del Rosario. Lugar: Radazul Alto

11:40-11:55 h. Comunidades parroquiales y bienvenida del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Lugar: El Humilladero

13:30-13:45 h. Comunidades parroquiales y bienvenida del municipio de La Laguna. Lugar: Taco

14:30-15:30 h. Encuentro de la Virgen con los enfermos y personal sanitario. Lugar: Hospital Ntra. Sra. de Candelaria

16:30-16:45 h. Comunidades parroquiales. Lugar: García Escámez

17:15-17:30 h. Inicio procesión de entrada a la ciudad. Lugar: Los Gladiolos

20:45-21:30 h. Bienvenida oficial a Santa Cruz de Tenerife: Celebración de la Palabra y saludo de las autoridades. Lugar: Lugar: Plaza de España

22:00 h. Llegada al Templo Parroquial. Lugar: Parroquía de La Concepción