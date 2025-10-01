Un terremoto de magnitud 2,7 se registra en la costa de San Miguel de Abona
El sismo, localizado la madrugada de este miércoles, a 19 kilómetros de profundidad, fue sentido de forma leve en Arico y San Miguel sin causar daños
San Miguel de Abona
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:59
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este miércoles de la localización de un terremoto de magnitud 2,7 en la costa de San Miguel de Abona, al sureste de Tenerife. El movimiento sísmico se produjo a las 03.15 horas en el mar, a 19 kilómetros de profundidad. Según los datos del IGN, el temblor fue percibido con intensidad I-II en la escala de diez niveles por algunos vecinos de Los Abriguitos, en Arico, y de San Miguel. Esta clasificación implica que el sismo se sintió de manera débil y aislada, sin que se produjeran daños materiales ni desprendimientos.
