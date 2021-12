Tenerife y Gran Canaria subirán el lunes a nivel 2

Viernes, 10 diciembre 2021, 13:39

Tenerife y Gran Canaria suben a nivel 2 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos

Fuerteventura continúa en nivel de alerta 3 y el resto de islas en nivel de alerta 1 por COVID-19

El cambio de nivel en Tenerife y Gran Canaria entra en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes día 13, quedando supeditado a revaluaciones periódicas, incluso antes de la fecha indicada si fuera necesario

El 65,2% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas no había recibido la pauta de vacunación completa

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 2,42 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actualizó este viernes los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados a 9 de diciembre, sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19, que suben a las islas de Tenerife y Gran Canaria a nivel 2. El resto de islas continúan una semana más en el nivel de alerta que tenían: Fuerteventura en nivel 3 y La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) en nivel de alerta 1, identificado con el «semáforo verde».

El cambio de nivel en Tenerife y Gran Canaria entra en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes día 13, quedando supeditado a revaluaciones periódicas, incluso antes de la fecha indicada si fuera necesario.

En el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, entre el 2 y el 8 de diciembre se notificaron 2.516 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 17,5% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 2.141 casos.

La tasa de IA a 7 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 17,5%, de manera que, de un promedio semanal de 98,4 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 115,6 casos esta semana. El mayor ascenso se observa en la isla de Fuerteventura, aunque en general este indicador mantiene la tendencia a estabilizarse en la última semana. Todas la islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que se encuentra en nivel de riesgo muy alto, mientras que El Hierro se mantiene en nivel de circulación controlada. La IA a 7 días se encuentra en riesgo alto alto o muy alto en todas las islas, excepto en La Palma y La Gomera que están en riesgo medio.

La tasa de IA a 14 días se incrementa en todas las islas y se mantiene en riesgo alto. Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote se encuentra en nivel de riesgo alto; La Gomera y La Palma se encuentran en riesgo medio y El Hierro en circulación controlada.

La evolución de las incidencias acumuladas responde a la relajación general en el mantenimiento de medidas no farmacológicas de prevención (mascarilla, distancia física, ventilación, lavado de manos) a pesar de que han demostrado sobradamente su eficacia. Por tanto, la Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión de la COVID-19: uso de mascarilla cubriendo perfectamente nariz y boca cuando esté indicado, especialmente en interiores; respeto de la distancia social; mantener ventilación cruzada y la higiene de manos.

Indicadores asistenciales

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 46,2 % respecto a la semana anterior, siendo en promedio 253 las camas ocupadas. En la mayoría de las islas el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo, salvo en Gran Canaria que está en riesgo medio, y Lanzarote y El Hierro que se encuentran el riesgo muy bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que comenzó hace cuatro semanas, aumentando un 40% respecto a la evaluación anterior. En el conjunto de la Comunidad Autónoma se ha pasado de un promedio de 35 camas UCI ocupadas hace dos semanas a 49 en la última semana, con un porcentaje de ocupación del 9,9 % y riesgo bajo. La mayoría de las islas continúan en nivel de circulación controlada en ocupación de camas UCI, excepto Gran Canaria que se encuentra en riesgo medio.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 68 años.

El 65,2% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas no había recibido la pauta de vacunación completa. El 71,5% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticadas en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 77,8% no tenía otras patologías conocidas.

Incidencia acumulada en personas no vacunadas

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 2,42 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.