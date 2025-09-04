Las temperaturas vuelven a subir en Canarias de cara al fin de semana Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte

Jueves, 4 de septiembre 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde se esperan posibles lluvias débiles temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en el interior de las islas de mayor relieve y viento moderado del nordeste.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 5 a 6 o locamente 7 y fuerte marejada, así como nordestes 3 o 4 y marejadilla, mientras que en costas del oeste, sur y suroeste será variable de fuerza 1 a 4 con brisas, marejadilla o rizada. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

El tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en horas de la madrugada y a partir de la tarde.

Arrecife: 21º-28º

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía donde son probables rachas puntualmente muy fuertes durante la tarde.

Puerto del Rosario: 21º-28º

Gran Canaria

En el norte, por debajo de unos 700-900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en zonas del interior, se podrán superar los 30 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en vertientes sureste y oeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23º-26º

Tenerife

En el norte, por debajo de unos 800-1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales al inicio, principalmente en medianías del nordeste. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento en zonas del interior, especialmente en la vertiente este. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y a partir del mediodía. Tampoco se descartan a últimas horas en la vertiente sur de Anaga. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur flojo a moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-29º

La Gomera

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes en la madrugada y a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

San Sebastián de la Gomera: 23º-27º

La Palma

En el norte y este, por debajo de unos 1000-1200 metros, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de la Palma: 21º-26º

El Hierro

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y en horas de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Valverde: 17º-20º