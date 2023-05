«Solo le pido a los políticos que cumplan su palabra, que no nos mientan»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La primera boxeadora profesional de Canarias, uno de los iconos del deporte femenino en la tierra, se crio en El Zardo y ahora vive en La Feria, barrios de Las Palmas de Gran Canaria con pocas similitudes pero en lo que Davinia Pérez sí que percibe «interés e inquietud» por los comicios que ya están a la vuelta de la esquina. «Mis padres, mis amigos, los compañeros de gimnasio... Realmente veo que la gente está preocupada por lo que pasa en la sociedad y que tiene ganas de ir a votar. Yo siempre lo hago, aunque sin una preferencia fija. El político que más me convenza con sus argumentos es al que termino votando. Porque tengo muy claro que la abstención no beneficia a nadie y es un derecho que tenemos que ejercer», razona. Davinia tiene muy claro qué es lo que le exige a los que aspiran a gestionar lo público. Corto y directo, como los golpes que engancha en el ring: «Que cumplan su palabra». En este sentido, apela a la coherencia: «No creo que sea mucho pedir que no nos mientan, que hagan lo que han dicho que van a hacer. No siempre pasa, pero nosotros estamos en la obligación de reclamarlo si acaban engañándonos».

«Nuestra sociedad necesita más formación, más educación, para que se abran las puertas al empleo. Pienso que por ahí pueden venir muchas de las soluciones que deberían aplicarse. Dar salida a los jóvenes pero con una preparación adecuada, no trabajos para salir del paso y mal remunerados, que es algo que hoy en día, desgraciadamente, abunda», apunta. Y en lo que es un caballo de batalla en el que toma especial partido, el de combatir la discriminación de género, tiene claro que «hay muchísimo en lo que avanzar». Empezando, sin ir más lejos, por su deporte: «Tanto hablar de equiparar a hombres y mujeres y en el boxeo nos siguen obligando a nosotras a usar casco protector, no así a los chicos, además de que nuestros asaltos duran menos. No entiendo para nada que se diferencie de esta manera y si queremos eliminar todas las barreras, pues habrá que empezar por las más inexplicables para mí, que son las que se dan en el boxeo. Mientras esto siga así, no avanzaremos». Han sido reiterados sus mensajes y peticiones en esta dirección y confía en que «en algún momento» puedan tener la correspondencia que desea. «Se suele utilizar mucho el tema de la igualdad en los mensajes electorales pero luego no se terminan de ejecutar las medidas que son necesarias para que todo eso no quede en un deseo, en una intención. Es un campo en el que se deben dar muchos pasos hacia adelante y confío en que se pueda hacer después de estas elecciones. Es una esperanza que tenemos todas las mujeres para todos los ámbitos de la vida», pondera. Davinia admite que por su rutina laboral y de entrenamientos apenas dispone de tiempo para atender a la propaganda que en estos días lanzan los distintos partidos («sé lo que me dicen pero, la verdad, el día se me va en mis cosas y cuando llego a casa estoy rendida y me voy a dormir»), aunque eso no le impide tener ya «muy clara» su elección para el 28 de mayo. «Ojalá que lo que venga sea mejor. Creo que con eso nos conformamos todos. No es cuestión de pedir grandes cosas, solo que nuestro día a día sea un poco más fácil», concluye.