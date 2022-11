Sociobarómetro: el Pacto de las Flores podría reeditarse al subir PSOE y NC

El Sociobarómetro de Canarias, estudio demoscópico de periodicidad semestral que elabora la Universidad a Distancia tiene nueva entrega y su apartado político sigue dando al Pacto de las Flores posibilidades de reedición.

En concreto, apunta que si se celebrasen hoy elecciones, la asignación de escaños en el Parlamento canario, sumando las circunscripciones insulares y la regional, sería esta:

PSOE: 27-30 (25 en 2019).

CC 15-18 (20 en 2019).

PP 14-16 (11).

NC 5-7 (5).

Unidas Podemos 2 (4).

ASG 3.

Quedaría sin representación parlamentaria Ciudadanos, que sacó dos escaños en 2019, y no entraría Vox.

La anterior entrega del Sociobarómetro fue en julio de este año, con una estimación de escaños con horquillas más amplias. Estos fueron los resultados de aquel sondeo:

PSOE (27-33)

CC (13-19)

PP (10-16)

NC (5-6)

ASG (3)

UP (2)

El Sociobarómetro es fruto de un convenio de colaboración entre la Uned y el Gobierno de Canarias. Con esta estimación, el Gobierno actual podría reeditarse en el archipiélago si hoy se celebraran elecciones autonómicas.

Según este estudio, los socialistas podrían obtener hasta 30 diputados de los 70 que componen el Parlamento regional, mientras Nueva Canarias garantizaría sus 5 escaños actuales y puede subir hasta 7. El sondeo indica que la mejoría del PSOE (31% de apoyo frente al 29,2% obtenido en 2019) y de NC compensaría con creces el descenso de Unidas Podemos, que podría perder dos sillones en la Cámara regional. Se mantiene estable Casimiro Curbelo con sus 3 diputados de los 4 que elije La Gomera.

Con estos resultados y siempre teniendo en cuenta la lejanía de las urnas, el pacto de centroizquierdas que gobierna Canarias podría ampliar su ventaja y seguir en el poder otra legislatura. La mayoría en el Parlamento regional se logra con 36 diputados, cantidad que la actual alianza de gobierno superaría, según este sondeo, al poderse colocar incluso por encima de los 40 escaños.

En cambio, el Sociobarómetro de Canarias realizado entre octubre y noviembre deja al bloque de centroderecha muy lejos del Gobierno autonómico. La encuesta, c on una base de 3.201 entrevistas telefónicas realizadas en todas las islas, indica que CC pierde terreno respecto a mayo de 2019, tanto que el PP incluso podría superarlo y colocarse como segunda fuerza política del archipiélago.

Los nacionalistas de CC obtuvieron hace tres años y medio el 22,2% de los votos al Parlamento regional, lo que les proporcionó 20 diputados. Sin embargo, el Sociobarómetro realizado por el equipo de especialistas de la UNED de Gran Canaria coloca ahora a CC con el 18,5% de los apoyos, un porcentaje que les daría entre 15 y 18 diputados. En consecuencia y siempre con el condicionante de estar lejos aún la cita con las urnas, de celebrarse hoy los comicios, CC perdería como mínimo dos representantes en la Cámara regional.

El PP se beneficiaría del descenso de la formación que gobernó Canarias de forma ininterrumpida desde 1993 a 2019. La fuerza política que ahora lidera en las islas Manuel Domínguez mejoraría con claridad sus resultados al pasar del 15,4% de los apoyos que obtuvo en las últimas elecciones al 18,5%. Esos tres puntos de avance en intención de voto hacen que los 'populares' se coloquen en una horquilla de entre 14 y 16 diputados, mientras que hace tres años y medios obtuvieron 11 escaños regionales.

Tal y como ya ocurrió en las oleadas anteriores del Sociobarómetro realizado por la UNED, los resultados de la encuesta sobre tendencia electoral dejan fuera a Vox del Parlamento de Canarias. El sondeo da al partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal un 3,7% de los votos, cuando es necesario obtener al menos el 4% de las papeletas regionales o el 15% de las de una isla para entrar en la Cámara autonómica. Tampoco Ciudadanos lograría representación, ya que se quedaría con un 2% de apoyos, muy lejos del 7,5% que en mayo de 2019 le supuso a la formación de centro dos asientos en la Cámara de Teobaldo Power.

Por circunscripciones insulares, esta cuarta oleada de la encuesta otorga la victoria al PSOE en todas, excepto en La Palma y La Gomera. En el primer caso, CC mantiene su liderazgo con los socialistas pisándole los talones, mientras que en la isla colombina Casimiro Curbelo consolida su clara preponderancia.

En cuanto a la lista regional, el Sociobarómetro realizado por la UNED de Gran Canaria, otorga al PSOE 4 de los 9 diputados en disputa, uno más que en 2019. Ese representante lo puede perder Podemos. CC se quedaría en 2, descenso que beneficiaría al PP que obtendría 2 sillones, mientras Nueva Canarias conservaría el escaño en esta circunscripción de hace tres años y medio.

No obstante, los responsables de la encuesta, bajo la dirección técnica del sociólogo y profesor tutor del Centro Juan M. del Río Alonso, advierten de que todas estas estimaciones deben tratarse con cautela ante la lejanía electoral y la falta de candidatos. Según explican, a siete meses de la cita con las urnas, no existe el contexto social, político y económico que en gran medida determina los resultados electorales». Además, todavía no están claras las coaliciones electorales que se puedan conformar de cara a los comicios de mayo del próximo año, algo que podría cambiar el sentido final del voto.

En cuanto a los líderes, el sondeo mantiene al presidente Ángel Víctor Torres como el más conocido y el único que aprueba en valoración con un 5,2. El resto de los dirigentes de las principales formaciones políticas del archipiélago no logra el aprobado, aunque todos están por encima del 4 en una valoración del 0 al 10.

El Sociobarómetro de Canarias es una iniciativa que implanta y realiza el Centro UNED Gran Canaria desde 2020, tras la firma del Convenio de Cooperación con el Gobierno de Canarias, teniendo como antecedente las ediciones realizadas directamente por la institución autonómica entre 2001 y 2003. Según explica Juan José Rodríguez, director de este centro universitario, «para UNED Gran Canaria, que como toda entidad universitaria debe aunar carácter formativo e investigador, significa potenciar su actividad en este último ámbito».