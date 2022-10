Sobre las comisiones: «Le damos el precio nuestro y que ellos le metan lo que quieran»

Entre los numerosos mensajes de WhatsApp que Rayco Rubén González –administrador único de RR7 United SL– leyó durante su declaración en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, se encontraba uno en el que el intermediario Samuel Machín le informaba de la posibilidad de un nuevo negocio con el Servicio Canario de Salud (SCS), aparte del ya rubricado de las mascarillas 3M por cuatro millones de euros.

En esta nueva negociación –también para cubrebocas– y según el mensaje, Machín dijo a González que «ya sabes que Osvaldo está pegado con él», en referencia a Conrado Domínguez, por lo que lo que tenían que hacer era «sacar la parte nuestra y que ellos saquen la de ellos», le explicó.

Añadió el comisionista que otra posibilidad de cerrar este nuevo negocio con el director del SCS era si le daban «el precio nuestro», para posteriormente que «ellos le metan lo que quieran», en referencia a sobrecostes en la factura final que podría introducir presuntamente Osvaldo Lastras, a quien Rayco Rubén González definió como la persona de confianza de Conrado Domínguez.

Esta comunicación, que aparece en el teléfono móvil que entregó al juzgado el responsable de RR7 United SL, se produjo el 17 de octubre de 2020 y fue leída durante la comparecencia voluntaria del investigado Rayco González, por su propio abogado, Rachid Mohamed. Fue el único mensaje que reprodujo esta parte después de que la defensa de Conrado Domínguez y el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, pidieran al empresario que les desvelara el contenido de un amplio número de comunicaciones que mantuvo, tanto con el alto cargo del Gobierno canario, como con el resto de intermediarios que participaron en este contrato de emergencia.

Ese 17 de octubre, el Servicio Canario de Salud ya había transferido el primer pago de dos millones de euros a RR7 United para la adquisición de un lote de cuatro millones de mascarillas 3M y, de forma paralela, el comisionista Samuel Machín estaba ofreciendo numeroso material sanitario a Conrado Domínguez en busca de cerrar más acuerdos. Entre ellos, también hablaron de otra clase de mascarillas, en concreto de unas N99 que, según Machín, le había solicitado Domínguez.

En la conversación referida, el entrenador personal y representante de la marca Herbalife, le mandó ese WhatsApp a Rayco Rubén González en el que también le detalló que no había dado «ni precio ni nada» al responsable sanitario de ese nuevo producto: «Le dije 'pásalas el lunes', que me diga el precio al que lo están cogiendo habitualmente a ver si se lo puedo mejorar y ya con lo que me diga el lunes ya miramos precio y lo que hacemos, hermano», insistió el comisionista al investigado.

Trece días después, el 30 de octubre, el organismo público transfirió el importe restante del contrato a RR7 United SL que ascendía a otros dos millones de euros.

De 3,9 a 4 millones

Este diálogo en el que Samuel Machín habla abiertamente de supuestas comisiones y sobreprecios en material sanitario destinado al SCS, se une al adelantado ayer por este periódico en el que el intermediario le dice al dueño de RR7 United SL que no cerrara el precio convenido inicialmente con Conrado Domínguez de 3,9 millones de euros por las mascarillas 3M:«Súbelo a cuatro», le escribió a petición de Osvaldo Lastras, el amigo íntimo del gestor público.

A pesar de que Rayco Rubén González le había trasladado la oferta a Conrado Domínguez por el importe referido de 3,9 millones de euros y este último la aceptó el 1 de junio de 2020, al enviarle la factura por cuatro millones el 4, tres días después, el alto funcionario no les dijo nada ni preguntó el motivo del aumento del precio. Ordenó el pago, sin más.