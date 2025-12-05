El sindicato UFP denuncia que a la Policía Nacional le faltan 622 efectivos en Canarias Aseguran que el turismo, la migración y el aumento de la delicuencia requieren que se refuerce el dispositivo

EFE Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El sindicato de la Policía Nacional Unión Federal de Policía (UFP) ha pedido este viernes más agentes en Canarias ante el incremento que ha registrado la delincuencia, la continua llegada de migrantes, el incremento poblacional y el turismo.

El sindicato ha indicado en un comunicado que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional prevé 4.878 policías para todo Canarias, de los cuales 2.759 serían para la provincia de Las Palmas y 2.119 para la de Santa Cruz de Tenerife, pero la realidad es que hay 622 plazas sin cubrir.

Hay más de 2.400 agentes en Las Palmas y unos 1.800 en Santa Cruz de Tenerife, ha subrayado la organización, que advierte de que la Policía Nacional no ha incrementado el número de efectivos en las islas pese al crecimiento demográfico, la demanda de nuevos servicios como los derivados de la crisis migratoria, la llegada de más turistas y el incremento de las cifras de criminalidad.

Así, expone que desde 2014 la población de los municipios en los que tiene competencia la Policía Nacional ha subido en unos 52.000 habitantes, se han incrementado en más de dos millones los turistas que llegan cada año, de manera que los pasajeros que llegan a los aeropuertos cuyo control fronterizo y seguridad son competencia de la Policía Nacional «son ahora millones más que hace diez años».

Sin embargo, insiste en que, en la práctica, el número de agentes se mantiene invariable.

La llegada de inmigrantes en pateras y cayucos obliga a tener a unos 35 agentes desplazados continuamente en El Hierro, unos efectivos que dejan de realizar por este motivo su servicio habitual, algo que también ocurre en el sur de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria, argumenta.

Según la UFP, «cientos de agentes están destinados a recibir y tramitar los expedientes de cada inmigrante», así como a custodiarlos si son detenidos en calabozos o en centros de internamiento de extranjeros, o alojados en los centros de acogida temporal.