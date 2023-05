«Reivindico un día de unión de los pueblos, de la gente»

Para la portavoz nacional de CC en el Congreso de los Diputados, María Fernández, «el Día de Canarias es muy importante, porque es un día que desprende unión de los pueblos, desprende identidad, desprende algo que desde fuera nos envidian mucho, y Baleares lo ha dicho: 'envidiamos a las Islas Canarias por ese sentimiento de unidad'» evidenciado tras el desastre provocado por la erupción del volcán de La Palma, que se tradujo en solidaridad colectiva. «Y eso es Coalición Canaria, somos el partido de Canarias, de la unión, de la colaboración.

Yo soy diputada a día de hoy en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas; sin embargo me peleé por conseguir guaguas gratis para todo el archipiélago; por conseguir los costes tipo que impactan mucho más las islas no capitalinas que en las capitalinas, lo que viene a ser la subvención al transporte que tiene impacto directo en nuestra cesta de la compra, que no deja de subir; me bregué por ese descuento del IRPF de La Palma... Eso es para mí el Día de Canarias, el día de la unión de los pueblos, de la gente, el día de la fuerza de Canarias». Sin embargo, apunta Fernández, «me da mucha pena que sea utilizado constantemente para fines políticos en vez de para la ciudadanía.

Firmamos hace un par de años ese proyecto de promesa el Día de Canarias, le dábamos ese símbolo, y a día de hoy no se han puesto en marcha las medidas de ese proyecto de recuperación de Canarias». En todo caso, «yo reivindico un Día de Canarias como un día de orgullo, de liderazgo, de unión de pueblos y alejarlo de promesas incumplidas».