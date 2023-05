«Reeditar el Pacto de las Flores dependerá de los votos y de las condiciones»

- ¿Supongo que aspira a seguir siendo la llave del Gobierno?

- Vamos a afrontar la XI legislatura con mucha ilusión y ganas de trabajar. En este mandato que finaliza fuimos clave para la cooperación y la estabilidad del Gobierno de Canarias. Ahora aspiramos a ser necesarios, incluso imprescindibles, para el futuro Ejecutivo y trabajar para una Canarias mejor y para una isla de La Gomera que quiere -con la cooperación del Estado, la comunidad autónoma y el Cabildo- ser un ejemplo de isla sostenible y de proyecto de país para el mundo. Agrupación Socialista Gomera es el partido hegemónico en la isla, hay un antes y un después de la aparición de nuestro partido en La Gomera y en el archipiélago. Tal es así que nos respetan, nos responden y nos imitan, y si no, que le pregunten a Lucas Bravo de Laguna. Lo malo de los imitadores es que dicen que quieren defender de forma integral los intereses de una isla y después se ponen nerviosos y cuestionan que tres diputados puedan definir el Gobierno de Canarias. Tres no, yo aspiro a un cuarto parlamentario en El Hierro.

- ¿Quiere ser imprescindible para repetir el actual pacto, para un Gobierno distinto o a disposición de la aritmética parlamentaria?

- En este momento, todos los partidos del pacto repiten que si se diera la posibilidad de pactar, lo haríamos. Es razonable que se diga, entre otras razones porque en los momentos difíciles fuimos capaces de asumir todas las adversidades, responder a una realidad compleja y gobernar y cohesionar Canarias. A este pacto le daban poco tiempo de vida y no solo hemos durado cuatro años, sino que lo hemos hecho con una cohesión importante. Eso no quiere decir que sólo haya que esperar al veredicto de las urnas, sino que a partir del escrutinio, hay condicionantes que los partidos ponen sobre la mesa para visualizar politicamente la realidad y las exigencias de cada uno. Pero estoy seguro de que, aunque habrá cierta complejidad, la preferencia es repetir el pacto de Gobierno. Hay otras posibilidades que se van a producir y que lógicamente cabe reflexionar.

- Está diciendo que está abierto a negociar con otros partidos

- Es que no se puede decir otra cosa porque nadie está en la verdad absoluta y en el resultado final. Ahora solo tenemos sondeos. Dicho esto, ¿queremos que el pacto de Gobierno se reproduzca? Sí. Pero hay que esperar al resultado final y a lo que ponga cada formación encima de la mesa para conformar una mayoría.

- ¿Usted tiene alguna línea roja a la hora de pactar?

- Ni siquiera lo he pensado, porque veo que algunos partidos despiertan después de cuatro años de letargo. Hay que tener en cuenta una trayectoria mínima, y en el caso de ASG es extraordinaria para La Gomera y para cohesionar Canarias. A algunos les impresiona que algunos diputados de una isla no capitalina puedan ser decisivos para la gobernabilidad de Canarias, pero esa es la democracia y nosotros la respetamos.

- ¿A quien se refiere?

- Los partidos de ámbito estatal lo respetan porque son las reglas del juego, pero por ejemplo UxGC intenta imitarnos inicialmente, pero se asustan por que tres diputados decidan la mayoría parlamentaria. Es que la decide uno.

- ¿Les favorece la separación de AHI y CC para conseguir ese cuarto escaño en El Hierro?

- La Agrupación Herreña Independiente se separó de CC a nivel de Canarias y firmó una cooperación con NC y estos se pusieron a disposición. Después pasó lo mismo con CC, aunque puede parecer contradictorio. La verdad es que intentando imitar a ASG se produce ese fraccionamiento, que se suma a la escisión de David Cabrera -líder de Asamblea Herreña- en 2019, con el que hemos pactado para conformar grupo un parlamentario más amplio. Yo hago un llamamiento en este sentido porque ASG no solo ha sido importante para La Gomera, sino para las islas verdes, que tienen más dificultades por los sobrecostes de la doble insularidad e historicamente han estado más dejadas de la mano de dios. Necesitan una voz que las defienda. Los herreños saben que si van de la mano de Asamblea Herreña y de David Cabrera, tienen un futuro garantizado.

- ¿Cree que hay posibilidades de un pacto entre PSOE y Coalición Canaria?

- Cada partido quiere situarse en el ámbito de lo mejor y eso significa formar Gobierno. A eso aspiramos todos. Otra cosa es que se den las condiciones, no solo de lo que salga de las urnas, sino del contenido programático.

- ¿Si siguen en el Gobierno quieren mantener Turismo? Podemos también pretende gestionar ese área

- Turismo es una Consejería que requiere mucha sensibilidad, conocimiento y saber qué significa esta actividad para Canarias, que genera riqueza y empleo, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Yaiza Castilla hay sido una consejera extraordinaria que no ha querido participar en las elecciones, pero no está descartado que pueda continuar en la vida política activa. Es un área importante que no puede estar en cualquier mano, pero no hemos tomado una decisión al respecto, igual que tenemos la idea de que Hacienda debe ser gestionada por el partido mayoritario dentro del pacto.

- Explique eso

- Es fácil. Hacienda no puede estar en un grupo parlamentario con dos o tres diputados, sino en el mayoritario de la Cámara.

- Usted ha tenido algunas diferencias con Hacienda

- Hacienda es muy importante en un Gobierno porque maneja los recursos de todas las leyes de presupuestos y se debe ejercer con absoluta racionalidad. No estoy hablando porque tenga ningún acuerdo negativo que señalar ahora, pero todos los grupos tenemos más experiencia y hay cuestiones que se pueden trabajar para el futuro. Por eso, pienso que el partido mayoritario debe gestionar Hacienda y Turismo no puede estar en cualquier mano... También tenemos que empezar a visualizar la complejidad y la falta de respuesta de lo público y la necesidad de una reforma de lo público. Además, todos los territorios insulares necesitan planificación turística, demográfica...

- Para lo bien que se llevan, está repartiendo para todo el mundo. Podemos no puede gestionar Turismo, Hacienda no debe ser para NC, Administraciones Públicas necesita un repaso...

- No, no, no. Yo no tengo por qué pensar igual que los partidos que integraron el Gobierno. Soy respetuoso con los acuerdos, pero ya terminó la legislatura y tengo libertad para decir que hay cosas que se pueden mejorar. No estoy en contra de nadie. ¿Alguien quiere la ecotasa? Bien, pero estamos saliendo de una crisis inflacionista y no se ha dado el momento adecuado. Creo que hay que hacer una tarea en formación, vivienda, transición energética y lucha contra cambio climático... Quien no lo vea así, no está en el mundo real. Si yo no tuviera claro que hay que colocar en el Gobierno a gestores públicos con vocación, eliminando cuotas de partidos floreros, impulsar la economía o apostar por la acción productiva, sería un poco torpe.

- ¿Hay partidos floreros en el Pacto de las Flores?

- Lo que digo es que hay que tener vocación y tener capacidad para realizar acciones de Gobierno, pero no me refiero a nadie en concreto. Si podemos mejorar cosas, ¿por qué no hacerlo al comienzo de una etapa?

-¿Si ASG tiene responsabilidad de Gobierno, contará con Yaiza Castilla?

- Sin duda. Ha sido una excelente consejera. Ella no ha descartado participar en un Gobierno en un futuro próximo. ¿Se lo propondremos? Claro que sí, pero no sabemos si será Turismo.

- ¿Cuáles son los ejes de ASG para La Gomera en estos cuatro años?

- Independientemente de que seamos una fuerza de ámbito insular, tenemos una visión clara de lo que queremos para La Gomera y contribuir a la mejora del futuro de Canarias. En ese sentido, tenemos objetivos muy claros. En primer lugar, hay que recuperar la economía y salir de esta crisis inflacionista. En este contexto, para ayudar a los distintos sectores, ponemos en marcha el bono-taxi, que consiste en destinar recursos para que aliviar la difícil situación de este sector y al que destinamos 250.000 euros. Igualmente, ponemos este mes en funcionamiento el bono ganadero con 500.000 euros y ya se está aplicando otro, por 1,4 millones, para la dinamización comercial. Además, apostamos por la sostenibilidad y queremos que La Gomera sea 100% sostenible. Tenemos cinco parques eólicos que producen más energía de la que consume la isla y son capaces de abastecer a más de 11.000 viviendas y dejar de emitir a la atmósfera 23.000 toneladas de C02. Otra apuesta fundamental para nosotros es seguir mejorando los servicios públicos esenciales, sobre todo la Atención Primaria en Sanidad para descongestionar los hospitales de referencia. También tenemos medidas en vivienda, desalación de agua o turismo.