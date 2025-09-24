La primera lluvia del otoño riega la capital grancanaria Desde primera hora de la mañana se han dejado notar las precipitaciones en gran parte de la ciudad

Imagen de archivo de lluvias en Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:38

La primera lluvia del otoño ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria, dejando atrás las altas temperaturas de los últimos días. Las precipitaciones han sorprendido a primera hora de la mañana.