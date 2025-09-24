La primera lluvia del otoño riega la capital grancanaria
Desde primera hora de la mañana se han dejado notar las precipitaciones en gran parte de la ciudad
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:38
La primera lluvia del otoño ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria, dejando atrás las altas temperaturas de los últimos días. Las precipitaciones han sorprendido a primera hora de la mañana.
