Imagen de archivo de lluvias en Las Palmas de Gran Canaria.
Imagen de archivo de lluvias en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

La primera lluvia del otoño riega la capital grancanaria

Desde primera hora de la mañana se han dejado notar las precipitaciones en gran parte de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:38

La primera lluvia del otoño ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria, dejando atrás las altas temperaturas de los últimos días. Las precipitaciones han sorprendido a primera hora de la mañana.

