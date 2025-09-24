La Aemet advierte de subidas de temperatura a las puertas del fin de semana y deja lejos la borrasca Gabrielle Para el fin de semana se esperan cielos poco nubosos o despejados, excepto en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas, así como una baja probabilidad de lluvias débiles en estas últimas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles en las islas de mayor relieve intervalos nubosos en el norte con posibles lluvias débiles y temperaturas con pocos cambios. Se prevé vientos flojos o moderados del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas a primeras horas y brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 y 5, arreciando a 6, marejada y fuerte marejada, así como variable de fuerza 1 a 3 con brisas y marejadilla o rizada. Mar de fondo con olas de 1 a 2 metros.

Predicción fin de semana

La Aemet prevé intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las demás islas, abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto de las zonas, se espera cielo poco nuboso o despejado.

Se espera una baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas por la mañana. Temperaturas sin cambios, o en ligero ascenso de las máximas en zonas de interior y viento del nordeste flojo a moderado.

Respecto al huracán 'Gabrielle', la Aemet a informado a través de su cuenta de X que «aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvia y vientos fuertes en el oeste peninsular». Se prevé que llegue a Azores el viernes para, dejar de ser huracán, y acercarse el fin de semana a la península como borrasca, «algo relativamente habitual en otoño», explican.

🌀El huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores. Luego dejará de ser huracán. Se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño.



— AEMET (@AEMET_Esp) September 23, 2025

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día. En el resto de zonas, inicialmente intervalos nubosos que tienden a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 20 y 28 grados.

Fuerteventura

Nuboso en la mitad norte, abriéndose claros durante el día. En el resto de zonas, intervalos nubosos o poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 26 grados.

Gran Canaria

Nuboso en el norte donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables durante las primeras y últimas horas del día, principalmente en medianías. Tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales, pudiéndose formar nubes de evolución en horas de la tarde en el interior y en la vertiente sur y oeste, donde no se descartan precipitaciones aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo o moderado del norte. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 25 grados.

Tenerife

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo o moderado del noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 20 y 26 grados.

La Gomera

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales, en el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 21 y 26 grados.

La Palma

Nuboso en general, siendo probables las precipitaciones débiles y ocasionales, en el norte y este de la isla. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 17 y 22 grados.

El Hierro

En el norte nuboso tendiendo a intervalos durante el día. En el resto de zonas intervalos nubosos en general. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 y 21 grados.