«Nos preocupan las personas, las familias que no llegan a fin de mes»

Pablo Rodríguez Valido (Telde, 1981) es graduado en Derecho, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canaria (CC-PNC-AHI) en la última legislatura y secretario general de Coalición Canaria de Gran Canaria. Su formación se presenta como la gran alternativa para Canarias.

–¿Qué ofrece CC a los canarios y, sobre todo, a los grancanarios?

–Es el partido de Canarias con una importante experiencia en la gestión de lo público y que tiene la capacidad y las personas para revertir una situación que no es mejor que hace cuatro años, en donde vemos enormes dificultades para las familias llegar a fin de mes. Y CC puede dar garantías, porque lo ha hecho ya, de darle la vuelta a las cosas, de colocar a los canarios en el centro de las soluciones. Y sobre todo es un partido que garantiza la defensa de las personas que viven en Canarias por encima de cualquier cosa, sin agachar nunca la cabeza ni mirar para otro lado, y afrontar los problemas poniendo siempre la defensa de nuestro territorio y de la gente que vive aquí por encima de cualquier circunstancia.

–Ha dicho que CC no se arrodilla ante nadie. ¿Cómo serán las relaciones con Madrid?

–CC cumple 30 años, con lo cual no tenemos que inventarnos nada. En Gran Canaria, CC está renovada, hay muchos líderes nuevos, pero la base es la misma. Y a lo largo de estos 30 años, los grandes logros que ha alcanzado Canarias, como el Estatuto de Autonomía, el nuevo Régimen Económico y Fiscal, los convenios de carreteras y de obras hidráulicas, se han conseguido gracias a que CC ha puesto los intereses de los canarios por delante de cualquier otra circunstancia a la hora de relacionarse con el Estado. ¿Esto quiere decir bronca permanente? No, no siempre. Al final es verdad que solo se han conseguido las cosas cuando hemos sido necesarios por aritmética parlamentaria o hemos tenido una firmeza muy importante en el ámbito del Gobierno de Canarias. Mientras, en estos cuatro años, con Gobierno socialista en Madrid, Canarias y muchas instituciones locales, no ha servido para realmente tener una mejor situación en el marco político de la agenda del Estado. Todo lo contrario. En la crisis migratorio el Gobierno del Estado ha mirado absolutamente para otro lado mientras en las costas de Canarias morían seres humanos; viendo cómo los trataban en el muelle de Arguineguín; o cómo viven. Y Ángel Víctor Torres no levanta la voz.

–Las mayorías ya son cosa del pasado. ¿Hay banderas rojas? ¿Con quién no pactaría?

–Somos un partido de diálogo y consenso. Pero hemos puesto límites, que son los extremos, tanto Vox como Podemos. No sería posible tenerlos como compañeros de gobierno, en ningún ámbito, porque lo que defienden dista mucho de nosotros.

–Habla de personas, de equipo y de renovación. ¿Qué aportan fichajes como el de Vidina Espino?

–CC es la organización política en Gran Canaria que más se ha renovado y que más nuevos liderazgos ha generado. Alejandro Marichal, Héctor Suárez, Francis Candil, María Fernández... son líderes emergentes que hace unos años nadie conocía y que hoy son personas reconocidas en la sociedad. Y también hemos tomado la decisión estratégica de abrir la organización a personas que están dispuestas a aportar a la defensa de los intereses de Canarias. Y Vidina Espino es uno de esos casos. Ha demostrado una gran capacidad de trabajo en el Parlamento y en un momento dado se ofrece a la organización sin pedir nada a cambio, quiere participar y aportar. Desde el primer momento le dije que sí, pero que diese un paso más y que fuese miembro de este partido y de una candidatura.

–¿Cree que en Gran Canaria ya ha quedado atrás el sinónimo Coalición Canaria Tenerife?

–Totalmente, por liderazgo de personas, por crecimiento, como Alejandro Marichal y Onalia Bueno, son personas que tienen un reconocimiento en Gran Canaria, que defienden a sus municipios. Y lo hemos demostrado duplicando votos en 2019. Ahora estamos en predisposición de superar los resultados de 2019 y convencidos de que será así, principalmente por la implantación que tenemos en los municipios.

–¿Y qué resultados marcarían el éxito en Gran Canaria?

–Es una línea muy complicada, pero estamos en disposición de mejorar resultados al Parlamento y de gobernar en el Cabildo después de 20 años. Que Coalición Canaria en Gran Canaria tenga opciones de ser decisivo y de participar en el próximo gobierno insular es el objetivo.

–Paro, vivienda, sanidad, inmigración... ¿qué es lo que más le preocupa?

–Lo que más, la sanidad, con una situación tremendamente grave. Hoy se gestiona con 800 millones más que en 2019, y los propios sanitarios reconocen que la Sanidad está en el peor momento de su historia. Y esto pasa factura a los sanitarios, pero sobre todo a los pacientes. El acceso a la Sanidad ha fracasado, con hospitales, urgencias y Atención Primaria desbordada. Y las listas de espera y especializadas peor que nunca. Y eso solo se puede entender por una mala gestión. A lo que se añade la nefasta ejecución del plan sociosanitario por parte del Cabildo de Gran Canaria, lo que lleva a cientos de personas mayores en pasillos. Ese es el resumen de la Sanidad y que tendremos que priorizar para tratar de darle la vuelta. No es un problema de profesionales, sino de gestión de recursos económicos y humanos.

–Problemas que afectan directamente a las personas.

–Efectivamente, nos preocupa la crisis migratoria, pero también la nueva realidad que viven las familias que no llegan a fin de mes. La inflación ha impactado tanto que ya no vale un trabajo para llegar a fin de mes. Siete de cada 10 familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es preocupante y hay que actuar, no podemos esperar a que termine la guerra. Hay acciones como bajar el IGIC, exigir al Estado que actualice los costes tipo al transporte de mercancías que afecta a la cesta de la compra... Hay medidas en la mano del gobierno para mejorar la vida de la gente.