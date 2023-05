Para el escritor grancanario Santiago Gil, hablar de Canarias supone acercarse «al sentido de las islas». «No es un territorio al que puedas llegar caminando de un lado a otro. Nos separa el mar, tanto entre las islas como entre las islas y los continentes y las otras islas del planeta. Por tanto, el concepto isla es para mí la clave a la hora de entender qué es ser canario. Los isleños estamos rodeados de mar por todas partes, tanto de forma territorial como metafórica; pero ese mar, por lo menos en mi caso, no conlleva aislamiento sino puertos y orillas de salida y de entrada por todas partes», añade el autor de 'El gran amor de Galdós'.

«Mi canariedad, ahora que me preguntan por ella, tiene que ver con esa sensación de que el océano es un espacio para soñar todos los horizontes y también para no olvidar mi condición de viajero. No me siento encerrado en una isla, todo lo contrario, es cuando más libre me siento porque tengo esos horizontes por todas partes, y cuando he vivido lejos tampoco olvido esa enseñanza que aprendí desde la infancia cada vez que me asomaba a cualquier ventana del norte de Gran Canaria», apunta.

Se muestra muy claro sobre la actualidad: «Me preocupa la educación y los índices de pobreza de Canarias. Nos queda un compromiso social y comprometido, no sólo político, para proyectar la vida de las islas cuando ya no estemos nosotros. Habría que mirar hacia el horizonte sin tener que salir como salieron otros antes, o sin obligar a que se tengan que marchar los que vengan más tarde porque nosotros no supimos crecer respetando el medio ambiente y el paisaje».