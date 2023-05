«Hay que poner profesionales al frente de la sanidad y no a amañados»

El aspirante al Parlamento de Canarias por Nueva Canarias, Román Rodríguez, considera que el modelo sanitario de las islas necesita una revolución adaptada a las «nuevas necesidades», donde los que dirijan sean «profesionales y no amañados».

–Con todos los récords de recaudación que están batiendo en los últimos meses con el IGIC, ¿por qué no se ha podido producir una bajada de esta tasa?

–En primer lugar, porque la recaudación sigue por debajo del gasto. Y luego porque el IGIC solo representa 800 millones de euros de los ingresos, que solo para este año tenemos 10.180 millones. El resto de los recursos son para financiar a los ayuntamientos y cabildos. La imposición indirecta en Europa está entre el 21% y el 25%. Aquí está al 7%. Es la más baja de toda la Unión Europea. Los que hablan de bajar el IGIC son los de siempre. No hay nadie en España ni en el continente que se esté planteando bajadas generalizadas de este impuesto (el IVA en la península). Prometer que van a bajar el IGIC es simple demagogia.

–¿Cree que es el momento de incorporar la ecotasa?

–Nosotros proponemos un gran acuerdo para proteger el turismo, ya que de este sector depende el 30% del empleo en Canarias y supone el 40% del PIB. Pero hay que actuar para perfeccionarlo. Para ello tenemos que hacerlo crecer con moderación, de manera contenida, actuando más sobre criterios de calidad que de cantidad. Tenemos que diversificar la oferta turística, no solo ofrecer sol y playa, también hay que potenciar otras prestaciones de las islas. Eso significa formar muy bien a nuestra gente para que las oportunidades de empleo se queden aquí. En ese gran acuerdo hay que hablar sobre la tasa turística. Y hay que acordarla a través del consenso. Tenemos que replicar lo que hacen en otros lugares como Cataluña y Baleares. No demonizamos el turismo, queremos proteger haciéndolo sostenible, descarbonizado y diversificado.

–¿Cómo es posible viabilizar el crecimiento de población que tenemos en Canarias?

–Canarias aumentó su población en los últimos 25 años en 640.000 personas. Euskadi, que es una comunidad de nuestro tamaño, en ese mismo periodo, tan solo creció en 90.000. Más fácil lo tienen los vascos para controlar el saneamiento, la luz, las carreteras, la sanidad, el sistema educativo o los residuos. Por eso hay que contener el crecimiento en los territorios donde tenemos un alto desarrollo. Tenemos 1,8 millones de vehículos a motor. España es el séptimo país que más tiene. Esto no es sostenible. Hay que atemperar el ritmo de crecimiento para no extender lo que está ocurriendo en Tenerife, donde hay atascos permanentes y los trabajadores tienen que levantarse hasta 2 y 3 horas antes para llegar a clase o a sus puestos de trabajo a tiempo. Todo ello hasta ahora ha sido crecer por crecer. Tenemos que organizar el futuro a través del planeamiento de las ciudades, de las islas y de Canarias. Es la clave.

–Usted es licenciado en Medicina ¿Cómo ve la sanidad en Canarias a día de hoy?

–La sanidad tiene más recursos que nunca. Hemos hecho 4.000 millones de gasto público en este sector y estamos por encima de la media de gasto per capita. Hubo una época en la que éramos los últimos en gasto, pero hicimos una gran transformación. Trajimos la sanidad a Canarias, hicimos planes, construimos hospitales, levantamos el 60% de los centros de salud, montamos el sistema de emergencias e hicimos la ley de ordenación. Ahora es momento de otra gran transformación. Cambiaron las demandas, la población y las patologías. Hay que repensar el sistema sanitario, modificar la ley, hacer un plan adaptado y, lo más importante, hay que poner al frente de la gestión a profesionales y no a amañados.

–Casimiro Curbelo ha dicho en una entrevista concedida a CANARIAS7 que la Consejería de Hacienda debería ser controlada por el partido con mayor representación en el Parlamento de Canarias, ¿qué piensa al respecto?

–Pues este mandato no ha sido así y ha funcionado muy bien. La Consejería de Hacienda que he dirigido ha conseguido más recursos que nunca teniendo los menores ingresos de toda nuestra historia. Ello se debe a que hemos sabido defender nuestros intereses en Bruselas y en Madrid, además sin tutela de nadie. Hemos conseguido 40.000 millones de euros para los servicios públicos, bajando impuestos a la gente vulnerable, reduciendo la deuda pública y teniendo una ejecución presupuestaria, en términos porcentuales, superior a la anterior etapa y por encima de la media española. Lo que hay que evaluar son los resultados. Y yo tengo claro que el departamento que he dirigido ha sido clave para esta etapa en la captación de recursos, en el control y en la experiencia. Gobernar es difícil, pero yo tengo un equipazo de profesionales y no de advenedizos. Los resultados están ahí, que es lo que nos interesa a nosotros y a la gente. Los chascarrillos los dejo para otros.

–¿Ha habido roces con Curbelo durante esta etapa?

–No. Las dos veces que se ha reunido el pacto por asuntos internos ha sido entre los socialistas y Casimiro. Conmigo no han tenido ningún problema.

–¿Pactaría con CC y PP?

–Tras las últimas elecciones se dio esa posibilidad y dije que no. Y me ofrecieron de todo, cosas que no voy a desvelar porque eran conversaciones que considero confidenciales.

–¿Entonces repetiría el Pacto de las Flores?

–Claro que repetiría. Si se diese un mandato sin las grandes situaciones de emergencia que hemos tenido en los últimos años, creo que seguiríamos mejorando la situación de las islas. Cuando empezamos hace cuatro años estábamos a la cola de todo lo bueno y la cabeza de todo lo malo. Hoy podemos demostrar que hemos roto esa dinámica y que podemos seguir progresando aún más.