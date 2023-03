La Policía halló mensajes de Conrado Domínguez con el mediador sobre contratos sanitarios

Desde su teléfono móvil, el que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, envió mensajes a integrantes de la presunta trama de corrupción del caso Mediador con detalles sobre concursos y contratas sanitarias. Los mensajes fueron encontrados por la Policía Nacional al hacer el volcado de los dos teléfonos móviles que Marco Antonio Navarro entregó a la jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres, instructora del caso Mediador.

Entre esos mensajes se encuentran los relativos a la contratación del servicio de transporte aéreo medicalizado, con fotos del tipo de avión a contratar. En sede judicial, Marco Antonio Navarro señaló a Conrado Domínguez como su «jefe», tras dejar a Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería, porque este se había vuelto «avaricioso».

Esos mensajes de Conrado Domínguez sobre contratos sanitarios, así como otros muchos hallados en los móviles de Marco Antonio Navarro, forman parte de una investigación que calificó lo conocido hasta la fecha sobre las empresas ganaderas como «la punta del iceberg» de una presunta trama de corrupción.

Como adelantó este periódico, en diciembre del pasado año la jueza recibió un informe de los agentes señalando que el volcado telefónico había permitido concluir que en la trama habría «otros actores» a los que investigar, incluyendo entre ellos a Conrado Domínguez. En los casi 3.000 folios de la instrucción que ya han sido entregadas a las partes, el nombre de Conrado Domínguez aparece en varias ocasiones. Los investigadores lo recogen en estos pasajes:

-Una reunión de Marco Antonio Navarro con el director del Servicio Canario de Salud en compañía de directivos de la compañía de coches de alquiler Cicar.

-Otra reunión con Conrado Domínguez, el mediador y el dueño de Quesería Montesdeoca, una de las empresas que recurrió a la trama para, supuestamente, conseguir que se le anulase una propuesta de sanción por importe de 74.000 euros o que se le rebajase la cuantía.

-Mensajes de WhatsApp entre Navarro y Domínguez sobre ese expediente sancionador a Quesería Montesdeoca, con el segundo señalando que la empresa debía recurrir y él echaría «una mano». «Tú empuja para que no me dejen con el culo al aire con las facturas y yo me encargo del resto», escribió Domínguez en otro mensaje a Navarro.

-Una anotación de Marco Antonio Navarro con una relación de empresas, al lado cantidades que superan en total el millón de euros y a pie de página los nombres de Navarro y de Conrado Domínguez, así como el cargo de este.

-Al menos dos fotos de Marco Antonio Navarro con Conrado Domínguez, una de ellas en el despacho del director del Servicio Canario de Salud.

Uno de los muchos mensajes de Domínguez. / C7

A eso hay que añadir la conversación telefónica desvelada por este periódico entre Domínguez y Marco Antonio Navarro, en la que el mediador le habla de las empresas de Leche Sandra y la fábrica de licores del matrimonio Banús-Roca (también investigados y que fueron detenidos y quedaron en libertad con cargos), y que concluye con una cita en casa del director del Servicio Canario de Salud.

En la investigación queda reflejado también cómo las empresas ganaderas que habían entrado en contacto con Navarro y los Fuentes (Juan Bernardo y Taishet, que ocuparon la Dirección General de Ganadería) aspiraban a conseguir contratos con Sanidad para la venta de sus productos lácteos en los hospitales.

Caso Mascarillas

Como se recordará, Conrado Domínguez fue nombrado director del Servicio Canario de Salud en 2020 y dimitió en noviembre de 2022. Dejó el cargo cuando se le comunicó que, si no lo hacía, sería cesado, tras desvelarse que había mentido en sede judicial al declarar que no había tenido contacto alguno con el dueño de la empresa de compraventa de coches RR7. Esa compañía recibió 4 millones de euros de Sanidad por un millón de mascarillas, un material que nunca fue entregado y el dinero no se ha recuperado.

El llamado caso Mascarillas derivó en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y estafa agravada, a lo que el juez instructor añadió el de malversación. La instrucción pasó en 2022 a manos de la Fiscalía Europea, al entender que pudo afectar a fondos comunitarios.