«Algunos piensan que somos el demonio, ¿tienen miedo a debatir con nosotros?»

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Amante de la ciencia y del consenso, Nicasio Galván confía en entrar en el Parlamento de Canarias a partir del próximo 28M.

–¿Qué visión tiene del actual estado de Canarias?

–En pobreza, dependencia, empleo, educación, vivienda, prácticamente en todos los epígrafes que considero importantes para una sociedad hemos pinchado. Cuando al Gobierno de Canarias se le echa en cara estos resultados, lo que hacen es mirar hacia atrás. Los políticos están para solucionar los problemas de la gente y no para echarse en cara que tú más y tú más. Y eso lo observo en cada Pleno del Gobierno de Canarias que miro. Es hora de dejar de echarse la culpa unos a otros tras cuatro décadas y sentarse en ponerse de acuerdo en temas trascendentes y dejar temas ideológicos aparte. Vemos leyes ideológicas como cambio climático, ley trans, memoria histórica, aborto o de género. Vamos a arreglar primero los problemas importantes. Soy consciente de que nadie desea el mal para Canarias. Cuando se habla de que viene Vox al Parlamento hay que legislar antes de que lleguen, como si fuésemos demonios. Rompo una lanza por todos los políticos y pienso que todos desean el bienestar de Canarias, pues vamos a centrarnos y a llegar a consensos en aquellas cosas realmente importantes, y luego daremos la batalla ideológica para que cosas de sentido común se hablen en el Parlamento de Canarias. Nosotros salimos mucho a la calle y agradezco públicamente a CANARIAS7 la oportunidad que nos brinda para expresarnos, y reitero que podemos llegar a mucho consenso con cosas de sentido común. Uno dijo en el Parlamento que había que sacar una ley de reto demográfico antes de que Vox llegue al Parlamento de Canarias, tienen miedo a debatir con nosotros. Con demografía hay que apoyar a las familias y fomentar la natalidad. ¿Tienen miedo de que eso se oiga? Hay que utilizar argumentos para todo y ya no vale eso no se puede hablar. Me gusta hablar con todo el mundo y debatir con argumentos, y explicarles por qué estamos en contra de la ley trans, porque creemos que la violencia de género va en contra de la igualdad de todos ante la ley, por qué defendemos la vida y estamos en contra de la eutanasia, por qué defendemos los cuidados paliativos, por qué la ley de cambio climático que dice que hay que gastar 800 millones de euros en temas climáticos cuando en Canarias no es un problema significativo, por qué en la ley de cambio climático se dice que las agencias de alquiler de coches tienen que cambiar todos los vehículos en 15 años cuando hay un estudio de la ULPGC que dice que actualmente en Canarias un coche eléctrico contamina más que uno de combustión. Dónde está ese debate científico para afrontar el cambio climático como se merece, porque yo solo veo los postulados de una parte. Canarias emite anualmente el 0,04% del CO2 del mundo, es decir, que si Canarias se hunde bajo el agua no se nota y estamos fastidiando a las empresas. Nadie como Vox defiende el medio ambiente, pero no hay que fanatizar el tema del clima. La Agenda 2030 ha venido impuesta, vamos a preguntarle a los españoles qué significa.

–¿Cuáles son sus principales preocupaciones? –Nos preocupa mucho el empleo, con las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. El desempleo en Canarias no me creo que sea estructural, porque seguimos importando mano de obra especialista. Cuando uno va al sur ve a los recepcionistas que hablan cuatro idiomas, por qué no hacemos una correlación entre nuestro sistema educativo y lo que necesita el mercado laboral, y en Canarias falla. Tenemos una FP dual pero no va en consonancia con la empresa. Por qué la educación pública no fomenta los idiomas. Por qué no fomentamos el REF. –¿Qué panorama vislumbra para Canarias a partir del 28 de mayo? –Nosotros entraremos en todas las instituciones canarias con fuerza. Seremos, sin duda, el partido que más crezca. Los políticos que nos denomizan cuando nos oigan decir cosas con sentido común dirán que por este camino podremos hacer cosas para Canarias y para España. -¿Tiene alguna línea roja? -Nuestro pacto natural será con el Partido Popular. Nosotros no tenemos problemas con nadie, aunque parece que Coalición Canaria sí ha puesto una línea roja con nosotros. El problema de las líneas rojas es que no nos conocen. Las líneas rojas es una falta de capacidad de diálogo y desconocer los argumentos y el ideario de Vox. -¿Cree que en La Gomera estará una vez más la clave de la gobernabilidad de las islas? -Espero que no. Lo de Casimiro Curbelo es para echarle de comer aparte. Para que te echen del PSOE imagínense lo que habrá tenido que hacer. La Gomera me da pena, porque es una sociedad en la que más de un 70% del PIB es a través de transferencias de administraciones públicas. Ser un autónomo o un emprendedor en La Gomera es un héroe al que habría que hacer un monumento, porque luchar contra un territorio totalmente subvencionado es muy complicado. -¿Cambiaría el actual sistema electoral? -Por supuesto. Nosotros tuvimos más de 22.000 votos en las últimas elecciones y no tuvimos representación y Casimiro con 6.000 obtiene 3 diputados y llave de gobierno. El invento que han hecho con la lista regional es un parche que supone más gasto político. Debemos acabar con ese gasto político. En Canarias se ha creado una agencia de cambio climático, un observatorio de sostenibilidad turística, de los 680 millones de presupuesto de la consejería de Igualdad cuántos van a asuntos sociales y cuántos a chiringuitos ideológicos, etc. Ustedes creen que con 10.180 millones de euros de presupuesto en el Gobierno de Canarias se tienen que morir 3.200 canarios esperando la ayuda de la dependencia. Y mientras tanto los 105.000 euros que se gastó la consejería de asuntos sociales en el primer festival de perreo feminista. Eso es obsceno. Dicen que se reduce la lista de espera de la dependencia, pero el 57% de la reducción fue por fallecimiento. Cómo se puede presumir de eso. Estamos gestionando mal, con políticas de empleo nulas. -¿Por qué hay que votar a Vox? -Para que el sentido común se instale en las instituciones canarias.