«El Perte de los chips puede traer 500 millones a las islas»

- ¿Qué aporta Canarias y qué debe aprovechar en la Conferencia Ministerial del Comité de Política de Economía Digital de la OCDE que se celebra la próxima semana?

- Estamos de enhorabuena porque Canarias se va a convertir en el foco a nivel mundial en todo lo que se refiere a economía digital. Tenemos además la gran oportunidad de que se organice en el momento clave en que empiezan a fluir los fondos europeos para posicionar a Canarias y liderar todo lo que se haga en materia de transformación. Por otro lado, el grado de conectividad que tenemos en las islas -fibra y redes móviles- nos sitúa entre las primeras comunidades autónomas, de tal manera que nuestra situación geográfica no debe ser un impedimento para que se instalen empresas en Canarias.

- ¿Existen los recursos económicos para esa transformación?

- Es preciso destacar que en este momento hay mucho dinero, sobre todo fondos europeos. Bruselas se ha dado cuenta de que con el impacto económico de la degradación medioambiental, las consecuencias del covid, la guerra en Ucrania, los desequilibrios geopolíticos, sitúan a Europa cada vez menor con protagonismo y se decide a poner en juego los fondos Next Generation. Y dentro de ese paquete, están los Perte, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que es donde las comunidades pueden acceder a captar dinero.

- ¿Es la gran oportunidad para Canarias?

- Yo creo que es la gran oportunidad de dar a conocer nuestro potencial más allá del turismo.

- ¿Se están explotando suficientemente los incentivos fiscales en el sector de la digitalización y la innovación? ¿Genera preocupación que Madrid no siempre entienda estos incentivos?

- Se está trabajando bastante, pero es verdad que si se mira de forma objetiva, hay mucho recorrido todavía para aprovecharlos. No se entiende cómo no tenemos colas de empresas para instalarse en la ZEC. No es un problema con Madrid, sino de comunicación y de insistir, porque la herramienta la tenemos, es poderosa y tendría que ser capaz de atraer empresas de desarrollo I+D, innovación, etc. y en eso estamos muy bien posicionados. Por la parte fiscal tenemos todas las ventajas que ofrece el REF y la ZEC, con unos beneficios de los mejores a nivel de Europa para que venga inversión extranjera.

- ¿En qué grado están implicadas las administraciones en esta transformación digital? ¿A las empresas, por su estructura, quizá les resulta más difícil?

- Nuestras instituciones y empresas deben trabajar juntas para garantizar el éxito, y un ejemplo es la propuesta conjunta que se ha hecho en el 'Perte del chip' entre la Consejería de Economía, empresas, institutos de investigación, universidades, etc. Ese debe ser el camino. El Gobierno está trabajando bien, pero es verdad que el tejido empresarial está conformado mayoritariamente por micropymes y, por tanto, no tienen esa capacidad de innovación y contratar expertos. Aún así, se está trabajando para apoyar, acompañar y asesor a las pequeñas empresas. El objetivo es alinear a todos los agentes del sector porque es fundamental y hasta urgente.

- ¿Tenemos el personal cualificado que demanda este proceso?

- Desde mi punto de vista, el problema es que ahora mismo, la demanda es mayor que la oferta y se está generando un gran desequilibrio. Hay formación en nuevas tecnologías, pero nuestros jóvenes no están eligiendo las carretas de base tecnológica. En el caso de ingenierías de la Telecomunicación, las necesidades no se cubren, ni a corto ni medio plazo, con los alumnos que tenemos. Encima, tenemos la desgracia de que nuestros profesionales bien formados se marchan. No somos capaces de atraer talento y los pocos que vamos sacando, y que son insuficientes, se marchan. En este sentido, considero que debemos empezar a trabajar con modelos de colaboración entre universidades y empresas para que los alumnos, desde los primeros cursos, hagan un trabajo activo y se incorporen de manera paulatina a las empresas, porque si no, hay un gran riesgo, que es no contar con el número de personas cualificadas para sacar adelante la transformación digital no solo en Canarias, sino en toda Europa.

- ¿Qué posibilidades tiene Canarias en el 'Perte de los chip' y como se materializaría?

- Los Perte son modelos estratégicos en los que tú vas a captar financiación con proyectos concretos. En este caso, hay disponibles más de 12.000 millones, de los que una parte importante será para grandes empresas, pero hay otra para investigación y desarrollo de tips, incluso de fabricación a menor nivel. En el caso de Canarias, soy muy optimista porque hay apoyo del Gobierno, de una decena de empresas que trabajan en este sector, las universidades y centros de investigación. Este proyecto puede captar de 500 millones o 600 millones de euros que pueden atraer mucho más dinero privado, y permitirá que Canarias se posicione más allá del turismo.

- ¿El futuro de sectores como las renovables o el turismo dependen de la digitalización?

- La mayoría no pensamos que nos tenemos que digitalizar porque se ha degradado el medio ambiente. Eso no nos motiva. Sin embargo, sí le hemos visto las orejas al lobo porque la degradación medioambiental tiene un impacto económico que es inasumible por países, empresas y familias. Y eso significa que hacemos las cosas diferente o nos vamos al garete. La única alón que está movilizando todo es que la digitalización es la fórmula para que esto empiece a ser sostenible y no tengamos una hecatombe económica. La transformación digital debe ir de la mano de la transformación ecológica y así lo marcan las directrices de Europa y España. En las islas debemos ser capaces de ir al 100% renovable o certificar la huella de carbono para cualquier actividad. Tenemos muchas oportunidades de ser 100% renovables y además puede ser rentable.

- ¿Antes decía que podemos tener un problema por el déficit de personal, pero a nivel técnico están las bases puestas?

- Como ingenieros de telecomunicaciones, entendemos que ahora mismo debemos poner el foco no solo en completar la cobertura de fibra óptica llegando a todo el territorio, sino que es preciso llevar a cabo un despliegue integral de 5G en toda Canarias. Si queremos ser territorio piloto para cualquier tipo de actividades relacionadas con la transformación digital, debemos tener %G en todos lados. Eso lleva asociado trabajar con operadores, administraciones, conseguir presupuestos para conseguir financiación en las zonas menos rentable. El 5G va a ser la gran habilitadora del resto de tecnologías, desde Big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, etc.