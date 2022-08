Ana María Pérez: «Conrado Domínguez me ordenó que abonáramos los cuatro millones»

Negó conocer a los intermediarios a pesar de los mensajes enviados

La investigada negó haber hablado nunca con los intermediarios Samuel Machín y Lucas Cruz ni con el supuesto distribuidor jordano Ihsan Al Sabbagh. Todo ello, a pesar de que el primero de ellos aportó numerosas conversaciones de WhatsApp y correos que mantuvo con la exdirectora general y que los dos restantes admitieran haber mantenido contactos con ella.«Tenía contacto con uno de ellos, pero no se cual. Tengo correos con Rayco –el administrador único de RR7 United y también investigado–, pero no con Samuel. Tuve contacto con uno y creo que era Rayco, Samuel no sé quién es. Tampoco quién es Osvaldo Lastras, no tengo ni idea de quién es», dijo refiriéndose en este último término al amigo de Conrado Domínguez que consiguió el contacto para cerrar el contrato. «¿Y con Lucas Cruz? ¿Entonces con quién único se comunicó fue con Rayco? ¿Nunca lo hizo con Samuel Machín, Lucas Cruz o Ihsan Al Sabbagh?», le preguntó Ródenas:«Ni idea, no sé quien es Lucas Cruz. No sé quiénes son», respondió.