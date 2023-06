Las Palmas de Gran Canaria, la mejor ciudad del mundo para teletrabajar

Las Palmas de Gran Canaria es la mejor ciudad del mundo para teletrabajar, según se desprende de una encuesta realizada por el buscador de vuelos holandés CheapTickets.nl. La capital grancanaria encabeza el ranking, elaborado con el análisis de más de 120 destinos mundiales y en el que se ha tenido en cuenta la calidad de vida, el nivel de las telecomunicaciones, la accesibilidad y el clima.

Según el estudio, realizado a través de encuestas a los usuarios del buscador de vuelos, cuatro de los diez mejores destinos del mundo para irse a vivir y teletrabajar están en España. Las Palmas de Gran Canaria ocupa la primera posición; Málaga la tercera; Palma de Mallorca la cuarta y Sevilla el séptimo lugar de esta clasificación.

Según este estudio, los holandeses prefieren irse a vivir a teletrabajar a países europeos por delante de destinos en Asia. Aunque Oriente es la opción preferida para la 'generación zeta de los Países bajos', para vivir largas temporadas teletrabajando, la mayoría de los usuarios de CheapTickets.nl prefiere quedarse en el viejo continente, porque prefieren «una vibrante vida nocturna y donde se puede disfrutar de una deliciosa comida. Pero también puedes trabajar bien en tu habitación de hotel o en un apartamento durante el día«.

'Top ten' Las mejores ciudades del mundo para trabajar en remoto 1 Las Palmas de Gran Canaria, España 2 Lisboa, Portugal 3 Málaga, España 4 Palma de Mallorca, España 5 Heraklion, Grecia 6 Oporto, Portugal 7 Sevilla, España 8 Aalborg, Dinamarca 9 Niza, Francia 10 Viena, Austria

Canarias, paraíso para los nómadas digitales

Uno de los encuestados es Job Willems, un especialista en recursos humanos especializado en contratar a personas dispuestas a teletrabajar desde cualquier lugar del mundo. Este experto ha viajado por todo el mundo durante cuatro años y ha vivido y trabajado en 25 países diferentes, entre ellos los diez destinos principales.

«No me sorprende que Las Palmas sea la número uno. He estado allí tres veces, durante largos períodos de tiempo. Hay una gran comunidad de nómadas digitales, por lo que es fácil conocer gente de ideas afines. La playa está en la misma ciudad y hace buen tiempo todo el año. Ideal si quieres caminar, surfear y trabajar», desgrana.

La vida también es bastante barata, según el entrevistado. «Pagas 1,60 euros por una taza de café, puedes comer fuera por diez euros, tienes una cerveza por dos euros... es mucho más barato que en los Países Bajos. Y a esto le añades el aire limpio y lo accesible que es la ciudad, que no es ni demasiado pequeña ni demasiado grande», señala Willeams.