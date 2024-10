Ampliar Vuelven las lluvias este fin de semana a las islas. Juan Carlos Alonso

No se olvide del paraguas: este sábado vuelven las lluvias a Canarias La DANA que se aproxima a la Península no afectará a las islas, pero se producirá en el archipiélago un sensible bajada de temperaturas | Los chubascos, débiles pero persistentes, se prolongarán al menos hasta el lunes